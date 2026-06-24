Неожиданная находка: в Нидерландах археологи обнаружили огромные римские бани

Часть сооружения была обнаружена еще в 1992 году.

В Нидерландах несколько рабочих, которые готовили участок для строительства нового микрорайона, даже не подозревали, что скрывалось под их ногами. В частности, раскопки выявили забытую часть римского прошлого, а именно один из крупнейших комплексов римских бань, когда-либо обнаруженных на территории Нидерландов. Среди артефактов, найденных под строительной площадкой, были украшения и монеты. Об этом пишет Antena3.ro.

Общественная баня - лишь часть впечатляющей находки. Исследования выявили также улицы, жилые кварталы, роскошные дома, башню, а также ряд предметов быта.

Как рассказал исследователь Стефан Молс, размеры недавно обнаруженных сооружений практически не оставляют сомнений в важности города в римский период.

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"Римские бани были гораздо больше, чем просто места для гигиены. Они были настоящими социальными центрами, где люди встречались, отдыхали и проводили время вместе. В Неймегене археологи обнаружили комплекс, занимающий площадь не менее 4 900 квадратных метров, что делает его крупнейшим комплексом римских бань, известным на сегодняшний день в Нидерландах", - говорится в материале.

Согласно заявлению Университета Радбоуд, такой памятник почти вдвое больше римских общественных бань, которые ранее были раскопаны на Форуме Адриана недалеко от Гааги и занимали площадь около 2 200 квадратных метров, а также чем бани в Кориоваллуме в Херлене, площадь которых составляет примерно 2 500 квадратных метров.

"Часть сооружения была обнаружена ещё в 1992 году, однако в то время удалось исследовать лишь небольшой участок. Последние раскопки показали, насколько велик на самом деле был весь комплекс", - добавили в публикации.

В частности, археолог из Университета Радбоуд Стефан Молс подчеркнул:

"Общественная баня была неотъемлемой частью римского города. Во время раскопок мы видим лишь нижние части зданий, обычно фундаменты или, иногда, только место, где они когда-то стояли".

Также недавние раскопки выявили свидетельства существования целого городского квартала. Помимо комплекса бань, ученые обнаружили группы жилых домов, разделенных улицами, роскошные городские дома и башню.

"На этом участке также были найдены многочисленные мелкие артефакты, которые помогают воссоздать повседневную жизнь древнего города. По словам исследовательской группы, археологи обнаружили заколки для волос, украшения, монеты и бронзовый бюст Бахуса, римского бога вина", - подчеркнули в материале.

Другие находки ученых

Ранее ученые обнаружили затерянный подводный город, который не похож ни на один из других на Земле. В ландшафте "Затерянного города" преобладают высокие монолиты и более мелкие шпили - от крошечных грибовидных насыпей до сооружений, достигающих около 60 метров в высоту.

Также в Мексике обнаружили самую древнюю надпись майя. По словам исследователей, только сканирование с высоким разрешением и цифровая реконструкция позволили выделить из камня читаемую последовательность глифов.

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