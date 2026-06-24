Легендарная 'Ведьма из Блэр' возвращается: что уже известно

Премьера фильма запланирована на осень следующего года.

Кинокомпания Lionsgate объявила в своих соцсетях, что премьера фильма-римейка культовой хоррор-франшизы "Ведьма из Блэр" (Blair Witch Project) запланирована на 24 сентября 2027 года.

Как пишет Variety, детали сюжета пока не разглашаются, но глава Lionsgate Motion Picture Group Адам Фогельсон ранее называл фильм "новым видением", которое "вернет эту классику ужасов для нового поколения".

Режиссером фильма станет YouTube-знаменитость Дилан Кларк, на счету которого пока лишь несколько успешных короткометражек и работа над одним из эпизодов сериала Bloody Bites. Параллельно с работой над новой "Ведьмой из Блэр" Кларк также занимается разработкой хоррора "Портрет Бога", снятого по мотивам его же одноименного короткометражного фильма 2022 года.

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Сценарий к перезапуску "Ведьмы из Блэр" Кларку помогает писать Крис Томас Девлин ("Техасская резня бензопилой", "Паутина").

Франшиза "Ведьма из Блэр" – что известно

В 1999 году малобюджетный фильм ужасов "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" режиссеров Эдуардо Санчеса и Дэниэля Мирика, снятый в псевдодокументальном стиле, стал настоящей сенсацией среди ценителей жанра. При производственном бюджете всего в 60 тысяч долларов на сегодняшний день он может похвастаться кассовыми сборами почти в 250 миллионов долларов.

В центре сюжета – трое студентов, снимавших документальный фильм о загадочной ведьме из Блэр, причастной к ряду таинственных смертей недалеко от отдаленного городка. Однако впоследствии они сами становятся жертвами страшного проклятия.

При этом создатели фильма отличились креативной рекламной кампанией, пытаясь создать впечатление, что изложенная в нем история произошла на самом деле.

В 2016 году была предпринята попытка перезапустить франшизу фильмом "Ведьма из Блэр: Новая глава" режиссера Адама Вингарда ("Тебе конец!", "Гость", "Годзилла против Конга", "Годзилла и Конг: Новая империя", "Идеальное оружие"). Впрочем, картина получила смешанные отзывы критиков, но все же смогла окупиться в прокате.

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