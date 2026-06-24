Как охладить дом в жару: эксперты дали советы тем, у кого нет кондиционера

Одной из самых простых и эффективных мер является ограничение количества солнечного света.

С наступлением лета температура воздуха продолжает постоянно расти. Поэтому для тех, кто живет в многоэтажных домах, отсутствие кондиционера на втором или третьем этаже может быстро превратить помещение в место, в котором сложно находиться. Об этом пишет Newsweek Romania.

Как отметила генеральный директор по системам отопления, вентиляции, кондиционирования и сантехники в компании Oncourse Home Solutions Элизабет Шейверс, каждый дом уникален, однако комнаты на верхних этажах обычно становятся теплее, когда холодный воздух не циркулирует равномерно по всему дому.

Поэтому специалисты рассказали, какие методы являются наиболее эффективными для снижения температуры в комнатах на верхнем этаже, не перегружая кондиционер и не создавая дополнительных расходов на электроэнергию.

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Защита от солнечного света

Одной из самых простых и эффективных мер является ограничение количества солнечного света, проникающего в жилье. Солнце быстро нагревает внутренние поверхности, что способствует повышению температуры в комнатах.

В частности, эксперт в области кондиционирования воздуха и консультант платформы JustAnswer Рэнди Хакштадт советует закрывать шторы, жалюзи или любые другие системы затенения окон, когда температура воздуха высокая.

Элизабет отмечает, что такая мера важна в случае окон, выходящих на юг и запад. Она подчеркнула, что окна, расположенные в этих направлениях, пропускают большое количество прямого солнечного света, что может очень быстро нагреть помещение.

Если нет штор или жалюзи, эксперт советует повесить одеяла перед окнами, ведь они могут замедлить передачу теплового излучения от стекла и способствовать поддержанию более низкой температуры в помещении.

Окна и двери следует закрывать

Многие люди пользуются более низкими температурами утром и открывают окна или двери, чтобы проветрить жилье. Несмотря на то, что такая практика может быть полезной в первые часы дня, эксперты предупредили, что она становится проблематичной, когда окна и двери остаются открытыми слишком долго.

В то же время Хакштадт объясняет, что люди привыкли наслаждаться прохладным утренним воздухом и оставлять окна открытыми, чтобы он циркулировал в помещении. Однако проблема возникает тогда, когда они забывают закрыть их до того, как температура снаружи начнет повышаться.

Специалист отмечает, что в таких условиях жилье начинает впитывать тёплый или даже горячий воздух с улицы. Тепло накапливается не только в воздухе, но и поглощается стенами, мебелью и другими предметами в доме. Поэтому всё помещение постепенно нагревается.

Поэтому во время жары эксперты советуют несколько простых способов, которые могут повысить эффективность обычного вентилятора. В частности, Хакштадт предлагает использовать увлажнённые полотенца, которые следует поместить в морозильную камеру.

После замораживания их можно положить на заднюю часть работающего коробчатого вентилятора. Горячий воздух, проходящий через холодный и влажный материал, будет способствовать снижению температуры в помещении.

Эксперт советует, чтобы в периоды, когда прогнозируется несколько дней подряд жары, владельцы домов держали в морозильной камере несколько полотенец, которые можно будет использовать по очереди.

Другой вариант - заморозить большую емкость с водой и разместить её за вентилятором. Принцип действия тот же, но эффект охлаждения можно поддерживать в течение более длительного времени.

Другие советы экспертов

Ранее эксперты объяснили, как сделать постельное белье мягким. По их словам, добавление капли белого уксуса при стирке помогает вернуть простыням их первоначальное состояние, благодаря чему они становятся мягкими, свежими и чистыми.

Также специалисты рассказали, как правильно проветривать дом во время жары. Они отметили, что прохладный воздух должен поступать в помещение, а теплый - подниматься и выходить наружу через верхние части окон или вентиляционные каналы.

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