В Украине будет расти минимальная пенсия: какие планы правительства до 2029 году

В настоящее время минимальная пенсия в Украине составляет 2595 гривень.

В Бюджетной декларации на 2027–2029 годы предусмотрено увеличение прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть минимальной пенсии. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров "Об утверждении Бюджетной декларации на 2027–2029 годы"(№ 793).

В настоящее время минимальная пенсия в Украине составляет 2595 гривень. Согласно декларации, в 2027–2029 годах прогнозные размеры прожиточного минимума рассчитаны с учетом роста темпов инфляции на соответствующий год.

Так, согласно плану правительства, минимальная пенсия в следующие три года составит:

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в 2027 году – 2878 грн;

в 2028 году – 3134 грн;

в 2029 году – 3357 грн.

Следует отметить, что бюджетная декларация подлежит дальнейшему утверждению Верховной Радой.

Бюджетная декларация – последние новости

Правительство утвердило Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы, которая предусматривает постепенный рост минимальной заработной платы до более чем 11 тысяч гривень, а также повышение прожиточного минимума – до 4 151 грн в 2029 году. Минимальная заработная плата в 2027 году будет повышаться с учетом опережающих темпов по сравнению с уровнем инфляции.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что, по прогнозу правительства, средняя заработная плата вырастет до более чем 44 тысяч гривень.

Бюджетная декларация также предусматривает постепенный рост курса доллара в Украине – до 51,5 гривни за единицу американской валюты в 2029 году.

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