НАБУ собирает данные о засекреченных сотрудниках СБУ: запросы Бюро раскритиковали юристы и депутаты

Национальное антикоррупционное бюро Украины направило в министерства и государственные органы письма с требованием предоставить подробную информацию о секретных сотрудниках СБУ, обеспечивающих взаимодействие и координацию с соответствующими ведомствами в рамках контрразведывательной деятельности. Об этом свидетельствует текст письма НАБУ, опубликованный народным депутатом, членом парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Максимом Бужанским.

НАБУ просит министерства и ведомства предоставить информацию о сотрудниках СБУ за период с 2025 года по настоящее время. Речь идет об их фамилиях, именах и отчествах, датах рождения, воинских званиях, должностях в государственных органах, датах назначения и сроках пребывания в должностях. Также Бюро запрашивает информацию о должностях, с которых эти лица были командированы в государственные органы из СБУ, а также перечень их прав, обязанностей и полномочий. При этом ОДР (офицер действующего резерва) СБУ зачастую является засекреченным сотрудником, действующим под прикрытием.

"Было бы очень сложно рассчитывать на успешную контрразведывательную деятельность, если бы информация о сотрудниках СБУ выяснялась, передавалась и обрабатывалась именно таким образом", – отметил Бужанский.

Видео дня

По его словам, сбор такой информации во время войны может создавать риски для деятельности спецслужбы. Он подчеркнул, что СБУ выполняет прежде всего контрразведывательные функции, поэтому информация о ее сотрудниках требует особого уровня защиты.

Депутат также подчеркнул, что, по имеющейся у него информации, эти запросы не связаны с конкретным уголовным производством. Следовательно, по его мнению, речь идет о незаконном сборе данных.

Адвокат Олег Шрам, в свою очередь, заявил, что каждое уголовное производство имеет свой собственный предмет расследования и обстоятельства, подлежащие доказыванию. По его словам, когда информацию истребуют "по ковру", это может свидетельствовать об отсутствии конкретного предмета расследования или об использовании уголовного производства в целях, не предусмотренных законом. В данном случае, исходя из текста запросов, уголовного производства нет вообще.

Запрос, подписанный заместителем директора этого Бюро, адвокат назвал полностью необоснованным: "Из содержания запроса невозможно установить ни конкретную цель получения информации, ни надлежащее правовое основание для ее истребования. А если отсутствует правовое основание для требования, то отсутствует и обязанность его выполнять", – отмечает юрист.

Такие действия, по словам Шрама, напоминают уже не антикоррупционную, а разведывательную деятельность. Непонятно только, в чьих интересах. Особенно остро этот вопрос стоит в условиях войны.

Критики действий НАБУ также обращают внимание на то, что непонятно, как именно будет храниться и использоваться собранная информация, кто будет иметь к ней доступ и какие механизмы защиты будут применяться в отношении сведений о сотрудниках спецслужбы.

По их мнению, если возникают вопросы к конкретным должностным лицам, правоохранительные органы могут проводить проверки в рамках отдельных производств, не собирая массовую информацию обо всех сотрудниках СБУ.

Вас также могут заинтересовать новости: