'Танк против лошади': ИИ сократил время планирования боевых операций Британии до одного часа

Система предназначена для сбора и обработки данных с поля боя.

Новая система на базе искусственного интеллекта, которую использует британская армия, сократила цикл планирования боевых операций на уровне армейского корпуса с 72 часов до всего одного. Как пишет Business Insider, об этом во вторник заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании генерал Роли Уокер.

"В прошлом году я говорил, что система ASGARD поможет нам видеть вдвое дальше, принимать решения вдвое быстрее и наносить удары вдвое глубже. И я ошибался", - заявил Уокер во время конференции Land Warfare Conference, организованной Королевским объединенным институтом оборонных исследований (RUSI) в Лондоне.

"Цикл планирования на уровне корпуса, который раньше занимал 72 часа, теперь может длиться всего один час. Что они будут делать с остальными 71 часом, я не знаю", - пошутил генерал.

Видео дня

В Великобритании систему ASGARD называют "цифровой сетью поражения" (digital targeting web). Она предназначена для сбора и обработки данных с поля боя, помогая командирам выявлять цели, принимать решения и координировать атаки.

ASGARD - одна из нескольких современных военных систем, использующих возможности искусственного интеллекта для управления боевыми действиями. Среди аналогов - система Maven компании Palantir, которую применяет Пентагон, а также украинская платформа Delta.

В прошлом году британское правительство объявило о намерении инвестировать 1 миллиард фунтов стерлингов (около 1,3 миллиарда долларов) в разработку подобных технологий для собственных Вооруженных сил.

По словам Уокера, использование ASGARD позволит корпусу поражать в течение суток в десять раз больше целей, чем раньше.

"На самом деле их ограничивает лишь количество боеприпасов, которые можно выпустить в небо", - отметил он.

"ASGARD - это буквально цифровой гигант, который эволюционирует каждые 8–12 недель", - добавил генерал.

В структуре британской армии корпус является одним из высших уровней полевого командования. Обычно он отвечает за логистику, разведку, стратегические удары и управление десятками тысяч военнослужащих.

Как отмечают аналитики, это означает, что ASGARD является платформой штабного уровня, которой пользуются высшие командиры, которые могут находиться вдали от непосредственной зоны боевых действий.

В прошлом месяце Великобритания провела учения, в ходе которых систему развернули на станции лондонского метро под Трафальгарской площадью. Как сообщил Уокер, оттуда осуществлялось управление подразделениями, дислоцированными в Эстонии.

Импровизированный штаб в метро ежедневно обрабатывал около 10 терабайт информации.

В британской армии сравнили этот объем данных с "почти тремя месяцами непрерывного просмотра Netflix в формате высокой четкости".

"Танк против лошади" XXI века

"Если когда-либо мы задумывались над тем, какой момент станет для нашего века аналогом перехода от лошади к танку, то, на мой взгляд, речь идет именно об этой сфере", - сказал Уокер.

Он также сообщил, что Великобритания передает своим подразделениям тысячи беспилотников и внедряет 50 систем радиоэлектронной борьбы оперативного уровня, которые уже использовались в Украине.

По словам генерала, для подготовки к потенциальному противостоянию с Россией британский армейский корпус должен быть "способен делать то, что сегодня может делать украинский корпус".

"Поэтому в течение следующего года я ожидаю увидеть значительно большее количество наших дистанционных и автономных систем на передовых позициях на восточном фланге, готовых наносить удары и действовать в течение 30 минут", - подытожил Уокер.

Подготовка НАТО к будущим конфликтам

Напомним, Организация Североатлантического договора ведет подготовку к будущим вооруженным конфликтам, в которых главную роль будут играть рои дронов, управляемые единой системой искусственного интеллекта.

Представитель Стратегического командования НАТО по вопросам трансформации в Европе, генерал-майор Адриан Чолпони заявил, в частности, что армии стран-членов альянса должны в течение пяти лет адаптироваться к такой форме ведения войны. Следующим этапом эволюции беспилотных систем станут масштабные роевые атаки.

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