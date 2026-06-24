Удары по логистике Крыма: эксперт ответил, можно ли говорить об освобождении полуострова

Рыженко считает, что всё это делается для укрепления позиции Украины на переговорах.

После блокирования логистики должна была последовать операция по освобождению Крыма от российских оккупантов, но вряд ли сейчас об этом идет речь. Об этом в эфире Radio NV сказал Андрей Рыженко, капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004–2020).

Он подчеркнул, что на сегодняшний день логистика врага сильно ослаблена, и даже группировки сил противника на юге Украины – в Запорожской и Херсонской областях – из-за этого значительно снизили темп боевых действий. По его словам, военные говорят, что речь якобы идет о перегруппировке врагом отдельных подразделений, в том числе на Кинбурнской косе, где россияне держат датчики, срабатывающие при приближении судов и позволяющие повредить или перехватить эти суда.

"Крым, лишенный логистики, может стать серьёзным аргументом на стратегическом уровне. Возможно, на каких-то переговорах о перемирии или прекращении боевых действий. Сейчас уже есть признаки того, что эти переговоры якобы активизируются, и Украине нужен козырь. Именно возможность перекрыть логистику может стать серьезным козырем", – сказал Рыженко.

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По его словам, сейчас не видно, чтобы после блокирования логистики, как это происходит на других направлениях, осуществлялся переход к освобождению территории. "Это совсем другая операция. И не знаю, насколько она актуальна", – сказал Рыженко.

Он отмечает, что сейчас много говорится о прекращении боевых действий по линии боевого столкновения, но это, с точки зрения морской безопасности, для Украины выглядит угрожающе, поскольку 82% побережья находится под контролем противника.

"Нынешняя логистическая ситуация, в частности в Крыму, является серьезным аргументом для оказания давления на Россию", – подчеркнул он. По его словам, Россия понимает только язык силы, и поэтому украинские подразделения усиленно работают в этом направлении.

Крым превращается в остров – подробности

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Крыму продолжается топливный кризис, есть проблемы с водой. Издание The Washington Post рассказало, как удары ВСУ по логистике российских военных меняют жизнь жителей полуострова и туристов. Говорится, что семьи, направляющиеся из Москвы в отпуск в Крым, запасались канистрами с бензином и продуктами питания – словно отправлялись в зону боевых действий.

В последние недели Украина фактически начала блокировать Крым, используя дроны средней и большой дальности. По словам украинских представителей в сфере безопасности, беспилотники уничтожают дороги и другую инфраструктуру, с помощью которой враг перебрасывает на фронт войска и вооружение. Под ударами также оказались железнодорожные мосты, контрольно-пропускные пункты, понтонные переправы и нефтеперерабатывающие объекты, что привело к дефициту топлива на полуострове.

Россия аннексировала украинский Крым в 2014 году.

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