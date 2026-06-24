Ученые обнаружили затерянный подводный город, не похожий ни на один из существующих на Земле

Несмотря на суровые условия окружающей среды, "Затерянный город" кишит жизнью.

Ученые, исследующие дно океана, обнаружили таинственный подводный ландшафт, не похожий ни на одно другое место на Земле. Он расположен на вершине подводной горы к западу от Срединно-Атлантического хребта. Как пишет Indian Defence Review, речь идет о так называемом гидротермальном поле "Затерянный город", которое возвышается на высоту более 700 метров под поверхностью в виде неровного массива высоченных карбонатных образований.

"Впервые открытое в 2000 году, это обширное, похожее на инопланетную среду место сегодня признается самой долговечной системой гидротермальных источников в мире, дающей беспрецедентное представление о том, как могла зародиться жизнь в экстремальных условиях", - добавляют в публикации.

Внеземной ландшафт башен и дымоходов

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В ландшафте "Затерянного города" преобладают высокие монолиты и более мелкие шпили - от крошечных грибовидных наслоений до структур, достигающих около 60 метров в высоту.

"Эти кальцитовые дымовые трубы призрачно светятся голубым светом под лучами дистанционно управляемых аппаратов, создавая впечатление внеземного горизонта, застывшего во времени", - отмечает издание.

Как отмечают специалисты, системы гидротермальных источников здесь сильно отличаются от типичных "черных дымовых труб", поскольку они производят в 100 раз больше водорода и метана, выделяя гораздо меньше тепла.

"Эта уникальная химическая реакция позволяет углеводородам поддерживать разнообразные микробиологические сообщества даже в отсутствие кислорода, образуя основу экосистемы, полностью независимой от солнечного света. Самая высокая из этих структур, названная "Посейдон", возвышается на более чем 60 метров и служит символом как геологической устойчивости, так и биологической жизнеспособности", - объясняется в материале.

В то же время исследования Вашингтонского университета показывают, что "Затерянный город" производит жизненно необходимые химические вещества в объемах, которые не встречаются в типичных гидротермальных источниках типа "черных дымоходов".

"Углеводороды, такие как метан и водород, являющиеся строительными блоками клеточной жизни, образуются непосредственно в результате взаимодействия морской воды с мантийными породами - процесса, известного как серпентинизация, - а не из биологических или атмосферных источников", - подчеркивает Indian Defence Review.

Ученые из Вашингтонского университета пишут, что эти жидкости производят в 10-100 раз больше водорода и углеводородов, чем "черные дымоходы", создавая щелочную среду, в которой микроорганизмы могут активно развиваться.

"В отличие от кислых, богатых железом и серой условий "черных дымоходов", в гидротермальных источниках "Потерянного города" преобладают почти чистые карбонаты, образующие высоченные структуры и шпили, которые по размерам значительно превосходят типичные гидротермальные системы", - отмечается в публикации.

Жизнь, процветающая в экстремальных условиях

Несмотря на суровые условия окружающей среды, "Затерянный город" кишит жизнью. В дымоходах обитают улитки, ракообразные, крабы, креветки, морские ежи и угри, питающиеся углеводородами, выделяемыми из гидротермальных источников.

В то же время бактерии образуют плотные коврики на поверхности минералов, создавая микрокосм жизни, который выдерживает экстремальное давление и температуры, достигающие 40 °C.

"Гидротермальные источники этого месторождения чрезвычайно стабильны по сравнению с вулканическими "черными дымоходами", которые часто разрушаются через несколько десятилетий. Такая долговечность позволяет развиваться сложным экологическим сетям, что дает ученым уникальную возможность наблюдать за жизнью в экстремальных, изолированных средах обитания. Исследователи отмечают, что эти открытия могут помочь нам понять, как жизнь может существовать в подобных экстремальных средах на других планетах", - подытожили в материале.

Другие исследования ученых

Как писал УНИАН, ученые исследовали необычный астероид-"арахис" и были удивлены его поведением. Они обнаружили, что он вращается вокруг двух осей, из-за чего качается при движении по Солнечной системе.

Также сообщалось, что метеорит упал в фермерском городке, а внутри него была пыль, более древняя, чем вся Солнечная система. Отмечается, что в этой породе были микроскопические зерна звездной пыли, самые древние из которых образовались около 7 млрд лет назад, задолго до появления Солнца.

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