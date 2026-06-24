Дроны ударили по двум аэродромам в Крыму: в СБУ раскрыли потери

Как отмечают в спецслужбе, россияне теряют контроль над воздушным пространством Крыма.

В результате спецоперации на военном аэродроме "Саки" были поражены четыре ангара для хранения авиационной техники. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли успешные удары по средствам противовоздушной обороны российских войск в районе Керченского пролива, а также по инфраструктуре военных аэродромов "Саки" и "Гвардейское" на временно оккупированной территории АР Крым.

Также вблизи Керчи были поражены две единицы вооружения из состава зенитного ракетного комплекса С-400, а также два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1". Подчеркивается, что это уже четвертый "Панцирь-С1", пораженный "Альфой" СБУ в этом районе.

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"Российские оккупанты теряют контроль над небом Крыма. Каждый уничтоженный комплекс ПВО и каждый пораженный военный аэродром открывает новые возможности для дальнейших ударов Украины по военной инфраструктуре врага", – отмечают в СБУ. Обещают работать в таком же духе и в дальнейшем, пока оккупанты не покинут украинский полуостров.

Операции на юге – главные новости

Как сообщал УНИАН, вчера, 23 июня, Силы специальных операций Украины заявили о полном уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал.

Этот мост в оккупированном Крыму вблизи села Раздольное подразделения Middle Strike во взаимодействии с подпольщиками Движения сопротивления уничтожили в ночь с 22 на 23 июня.

Это была стратегическая военно-логистическая артерия оккупантов. Объект являлся частью транспортного коридора для перемещения грузов, ресурсов и военно-материальных средств по двум ключевым направлениям: с территории РФ через Крым – для обеспечения группировки войск на южном направлении, а также внутри полуострова – для поддержания функционирования крымской военной инфраструктуры.

В результате удара дронов, по данным военных, разрушено железнодорожное полотно, а также произошло обрушение одного из пролетов.

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