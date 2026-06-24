'ПриватБанк' снизил цены на валюту: курс доллара и евро на 24 июня

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 24 июня, снизился на 10 копеек и составляет 45,00 гривень за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел сразу на 25 копеек и составляет 51,50 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,40 гривни, а евро – по курсу 50,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в среду подешевел на 20 копеек и составляет 45,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 26 копеек и составляет 51,55 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины 24 июня установил официальный курс доллара к гривне на уровне 44,88 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,10 грн за один евро, то есть гривня выросла на 31 копейку.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 3 копейки и составляет 45,13 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,63 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 7 копеек и составляет 51,72 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,07 гривни за евро.

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