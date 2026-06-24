Почему сложно купить билет на поезд: в 'Укрзализныце' объяснили причину

Наибольший дефицит билетов наблюдается на маршруте Киев – Львов, где спрос в три раза превышает количество доступных мест.

"Укрзализныця" перевезла более миллиона пассажиров в самый горячий сезон – с 8 по 21 июня. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

"Самое популярное направление – Киев – Львов и обратно. Здесь спрос на билеты превышает предложение в 3 раза. Чтобы больше людей имели возможность совершить поездку, мы назначали дополнительные поезда. В их состав вошли вагоны, которые ранее задействовались на направлениях с меньшей загрузкой", – говорится в сообщении.

По данным компании, за две недели через каждый вагон в среднем прошло 692 пассажира. Отмечается, что значительную часть пассажиров сейчас составляют детские группы. За отчетный период услугами железной дороги воспользовались более 43,5 тыс. детей, среди которых юные спортсмены, дети действующих и погибших военнослужащих.

Видео дня

Кроме того, через специальный резерв были оформлены поездки для 7654 военнослужащих.

В "Укрзализныце" добавили, что из-за масштабного дефицита мест стараются по возможности добавлять поезда на популярные направления для отдыха на выходные.

"Укрзализныця" – последние новости

С 28 июня поезд "Бессарабия" по маршруту Киев – Кишинев переходит на ежедневный график движения. В составе поезда есть плацкартные и купейные вагоны.

С 29 июня "Укрзализныця" перейдет на обновленное летнее расписание движения, адаптированное к повышенному сезонному спросу. Продажа билетов началась уже 9 июня, а расписание предусматривает расширение предложения на популярных маршрутах.

Вас также могут заинтересовать новости: