Как защитить себя от клещей: эксперты советуют положить это в карман перед выходом

В целом существует несколько простых способов избежать появления клещей на теле.

Клещи - одни из самых опасных паразитов, встречающихся в окружении человека. Как люди, так и животные могут стать жертвами их укусов, которые несут риск заражения серьезными заболеваниями, такими как боррелиоз или клещевой энцефалит. Поэтому, как пишет Planeta.PL, перед прогулкой, поездкой или другой активностью на свежем воздухе следует позаботиться об эффективной защите от этих паукообразных.

Специалисты советуют положить в карман брюк, свитшота или куртки косметический ватный диск и смочить его несколькими каплями эфирного масла, например, лавандового, чайного дерева, гвоздики или эвкалипта. Таким образом, вокруг вас будет аромат, который отпугивает назойливых клещей и не дает им приблизиться.

Как еще можно защититься от клещей?

Видео дня

Также одним из эффективных способов является механическое удаление клещей с одежды еще до того, как они успеют впиться в кожу. Для этого используют ролики для чистки одежды.

"Это позволяет эффективно обнаружить мелких, часто труднозаметных паукообразных. Другим решением является широкая клейкая лента, которой оклеивают участки вокруг запястий и лодыжек, то есть места, особенно уязвимые для проникновения клещей под одежду. Такой барьер выполняет одновременно защитную и ловушечную функцию, задерживая паразитов ещё до того, как они впиваются в кожу", - добавляет Planeta.PL.

Другие советы экспертов

Ранее трихологи объяснили, как правильно мыть волосы. Одна из специалистов подчеркнула, что ответ зависит от типа вашей кожи головы, а не от структуры волос.

Также эксперт рассказала, как почистить плинтусы, не наклоняясь и не стоя на коленях. Отмечается, что одним из самых простых способов удалить пыль с плинтусов является инструмент, который у многих людей уже есть.

Вас также могут заинтересовать новости: