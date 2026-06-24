Российские Ту-160 с истребителями 'засветились' над Баренцевым и Норвежским морями

Бомбардировщики провели многочасовое патрулирование в районе Северной Атлантики в сопровождении истребителей.

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 совершили плановый патрульный полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, который длился около 16 часов. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В ведомстве сообщили, что во время миссии экипажи осуществляли дозаправку в воздухе, а также выполняли полёты в сопровождении истребителей.

"Два стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила примерно 16 часов", – говорится в заявлении.

По данным российского военного ведомства, поддержку стратегическим бомбардировщикам обеспечивали истребители МиГ-31. В ходе полета российские самолеты также сопровождали иностранные истребители.

"На определенных участках траектории полёта стратегические бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств", – заявили в Минобороны РФ.

По данным видеоматериалов российского ведомства, в районе операции были замечены истребители F-35, которые, вероятно, принадлежат Военно-воздушным силам Норвегии.

На обнародованных кадрах видны Ту-160 с бортовыми номерами 11 и 15. По имеющейся информации, это самолеты из авиационных подразделений стратегической авиации РФ, базирующиеся в составе 121-го бомбардировочного авиаполка.

В Минобороны РФ подчеркнули, что подобные полёты носят регулярный характер и осуществляются над нейтральными водами в соответствии с международными правилами.

Передислокация стратегической авиации

После атак украинских беспилотников на российские аэродромы часть самолетов Ту-160 ранее была передислоцирована с авиабазы "Энгельс" на базу "Украинка" в Амурской области. Вероятно, перед полетом над Северным морем самолеты могли быть временно переброшены обратно ближе к европейскому направлению.

Напомним, что Россия продолжает масштабное строительство защитных ангаров на авиабазе "Энгельс", где уже как минимум год возводят укрытия для стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Всего там может появиться не менее 17 таких сооружений.

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