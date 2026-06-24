Вместо демилитаризации Путин получил у себя под боком одну из самых сильных армий, - Atlantic Council

За 4 года восприятие Украины в мире кардинально изменилось, отметил эксперт.

Российский диктатор Владимир Путин в начале полномасштабного вторжения заявлял, что одной из главных целей войны является "демилитаризация" Украины. Однако спустя четыре года результат оказался противоположным: вместо ослабления украинской армии Россия способствовала появлению мощной военной силы, обладающей современными технологиями и значительным боевым опытом. Об этом в материале для Atlantic Council пишет обозреватель Питер Дикинсон.

По его словам, на протяжении многих лет российская победа казалась неизбежной – единственным вопросом оставалось то, сколько территорий и суверенитета Украина будет вынуждена отдать ради достижения мира. Однако с начала 2026 года восприятие этой войны в мире изменилось, ведь многие теперь говорят о переломе ситуации в пользу Украины, а некоторые даже прогнозируют будущую украинскую победу.

Автор отметил, что это стало результатом не одного отдельного события, а постепенного превращения Украины в военную державу, способную не только сдерживать российскую армию, но и наносить удары по целям далеко за пределами фронта.

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То, как менялось восприятие Украины с военно слабого государства до региональной силы, можно проследить с 2014 года, когда началось российское вторжение, пишет Дикинсон.

Он подчеркнул, что 12 лет назад Путин позволил себе напасть на Украину, потому что у него сложилось впечатление, что она беззащитна. И при этом российский диктатор, как выразился обозреватель, "не слишком ошибался", ведь тогдашняя украинская армия насчитывала лишь несколько тысяч боеспособных военных.

Что спасло Украину

"Украину в конечном итоге спасло в 2014 году массовое волонтерское движение, в рамках которого люди создавали добровольческие батальоны для борьбы с российским вторжением. Это стихийное народное движение не смогло полностью освободить страну, но остановило наступление России и выиграло драгоценное время для властей в Киеве, чтобы восстановить армию", – говорится в статье.

Отмечается, что последующие годы стали периодом масштабных военных реформ, которые увеличили численность украинской армии до нескольких сотен тысяч военнослужащих и одновременно приблизили её к стандартам НАТО.

"Начиная с 2022 года, украинские вооруженные силы претерпели дальнейшую трансформацию и стали одними из самых сильных и технологически развитых вооруженных сил в мире. Столкнувшись с борьбой за выживание государства против значительно более многочисленного и лучше оснащенного противника, Украина быстро разработала новые тактики, предоставила больше полномочий талантливым молодым командирам и внедрила технологические инновации с поразительной скоростью", – напомнил Дикинсон.

Украина стала лидером в войне дронов

Автор отмечает, что через четыре года украинская армия стала мировым лидером в сфере ведения войны с помощью беспилотников. Украинские оборонные технологические компании совместно с военными разработали дроны, способные доминировать на поле боя, обеспечили преимущество в битве за Черное море и наносить удары по важным целям за тысячи километров вглубь России.

"В нескольких случаях украинские подразделения во время военных учений фактически удивили своих коллег из НАТО, продемонстрировав разрыв в тактическом и техническом опыте, который возник после 2022 года", – пишет он.

А теперь, по словам Динкинсона, Украина стала военной силой, "с которой нужно считаться", и она "наконец-то начинает привлекать внимание мира".

Одним из толчков к этому, по его мнению, стала активная дипломатическая работа Киева в странах Персидского залива весной 2026 года. Предложение президента Украины Владимира Зеленского помочь противостоять угрозе иранских дронов заставило многих пересмотреть устаревшее представление об Украине как о государстве, которое лишь нуждается в безопасности со стороны партнеров.

Теперь, пишет обозреватель, страны НАТО стремятся учиться у украинских инструкторов ведению войны с помощью дронов, на Западе появляются совместные проекты по производству беспилотников вместе с украинскими оборонными технологическими компаниями.

Для Путина это создает стратегическую проблему

Как отмечается, для России все это является катастрофической новостью. Когда Путин начал полномасштабное вторжение в феврале 2022 года, одной из главных целей он называл "демилитаризацию" Украины. Теперь очевидно, что он потерпел сокрушительную неудачу. Вместо демилитаризации агрессия Путина привела к созданию сильно милитаризованной Украины – именно такой, которой он больше всего не хотел.

"Это ставит кремлевского лидера в чрезвычайно сложное положение. Если он согласится на компромиссный мир, основанный на нынешней ситуации на фронте, это будет означать признание реальности постоянно враждебной и военно мощной Украины у границ России. В то же время, если он решит продолжать войну, велика вероятность того, что ускоренное военное укрепление Украины продолжится нынешними темпами, создавая всё большие угрозы безопасности России и потенциально способствуя дестабилизации режима Путина", – пишет автор.

Теперь Европа видит в Украине гаранта безопасности

Как отметил Дикинсон, на фоне опасений по поводу возможного сокращения роли США в европейской безопасности страны Европы все чаще рассматривают Украину как важного партнера.

По оценке автора, это делает маловероятным отказ Европы от поддержки Киева. Напротив, европейские государства могут ускорить интеграцию Украины в собственную систему безопасности, а сама Украина в будущем может закрепить статус одного из главных гарантов стабильности на континенте.

"Иными словами, сейчас существует большая вероятность того, что вторжение Путина приведет к тому результату, которого он больше всего боялся и которому стремился предотвратить", – подытожил обозреватель.

Восприятие Украины в мире изменилось

Ранее УНИАН писал, что теперь у Киева появился новый мощный рычаг влияния на США – дроны. Отмечалось, что Украина больше не приходит на международные переговоры лишь как сторона, просящая помощи, а обладает собственными технологиями и решениями, которые стали интересны для партнеров. Именно развитие украинских дронов-перехватчиков и опыт в борьбе с российскими атаками изменили подход США к сотрудничеству с Киевом

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