Туалетная бумага уходит в прошлое: эксперты назвали более гигиеничное решение

Все больше людей стараются сократить использование бумаги.

Еще недавно было трудно представить дом без туалетной бумаги. Однако, по словам экспертов, ее роль в качестве основного средства личной гигиены уже не выглядит столь бесспорной, ведь существуют альтернативы, которые могут быть более эффективными, пишет Femcafe.

Современная туалетная бумага на самом деле является не таким уж давним изобретением. Рулонный вариант появился в конце XIX века, а действительно широкое распространение получил лишь в первой половине XX века. До этого люди использовали для гигиены удивительно разнообразные средства.

В разные исторические периоды для этого использовали листья, мох, солому, тряпки, куски шерсти, а в некоторых местностях даже кукурузные початки. Однако после Второй мировой войны туалетная бумага распространилась по всему миру, а впоследствии вокруг нее сформировалась целая отрасль производства.

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Сегодня покупатели могут выбирать из множества видов туалетной бумаги: более мягкой, многослойной, ароматизированной или изготовленной из переработанного сырья. В то же время в последние годы всё больше внимания уделяется экологическим аспектам, ведь производство бумаги требует значительных объёмов древесины, воды и энергии.

Именно поэтому некоторые люди выбирают влажные салфетки в качестве альтернативы. Однако и это решение не является идеальным. Часть таких изделий разлагается медленно, из-за чего может вызывать засоры в канализационных системах. Кроме того, отдельные компоненты влажных салфеток способны вызывать раздражение у людей с чувствительной кожей.

Альтернатива туалетной бумаге

В настоящее время главным конкурентом туалетной бумаги считаются биде или современные биде-накладки на унитаз, отмечают эксперты.

Сама технология вовсе не нова, однако за последние годы она существенно усовершенствовалась. Современные системы могут быть оснащены регулируемой струей воды, функцией сушки, подогревом сиденья и антибактериальным покрытием.

Многие люди выбирают этот вариант, поскольку считают очищение с помощью воды более тщательным и гигиеничным.

Может ли туалетная бумага исчезнуть

Для личной гигиены биде может быть вполне достаточно. В то же время многие люди продолжают пользоваться туалетной бумагой в качестве дополнения к очистке водой, поэтому полный отказ от неё пока выглядит маловероятным. Однако уже сейчас заметно, что всё больше потребителей стараются сократить её использование.

Согласно результатам опросов, наибольший интерес к биде и подобным решениям проявляют представители молодого поколения. В то же время многие люди старшего возраста остаются сторонниками традиционной туалетной бумаги, считая её более привычной и удобной в повседневном использовании.

Что стоит знать о туалетной бумаге

Ранее УНИАН писал о том, какую туалетную бумагу можно смывать в унитаз, а какую – нет. По словам экспертов, на это может влиять несколько факторов.

Также сообщалось, для чего в отелях туалетную бумагу сворачивают по краю. Оказалось, что это делают не просто для красоты. Сложенный уголок – это негласный сигнал для гостя.

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