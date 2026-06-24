Жизнь с 'Человеком-пауком': Зендея откровенно призналась, чем её раздражает Том Холланд

Пара рассказала о том, как они проводят время вместе во время промо-тура нового фильма "Человек-паук".

Том Холланд не может спокойно смотреть, как Зендея играет в видеоигры, и постоянно даёт ей советы. Об этом актриса рассказала во время интервью в рамках промо-тура фильма "Человек-паук: Новый день", передает Newsweek.

Пара призналась, что вместе играет в видеоигру о Человеке-пауке от Insomniac. Холланд давно освоил её, а Зендея пока проходит сюжетный режим самостоятельно – и именно здесь начинаются недоразумения.

"Я очень раздражаюсь, потому что хочу пройти игру полностью сама. А он пытается подойти типа: "Давай я тебе помогу"", – рассказала актриса.

Видео дня

На что она неизменно отвечает:

"Нет. Мне нужно сделать это самой. Ты не можешь мне помочь".

Правда, призналась Зендея, один раз она всё же согласилась на помощь – уровень оказался "действительно сложным".

Фанаты сразу отреагировали в соцсетях.

"Том Холланд пытается быть Человеком-пауком и в реальной жизни, и в игре", – написал один из пользователей.

Другие сравнили эту динамику с отношениями Питера Паркера и Эм-Джей прямо из комиксов.

На защиту Зендеи неожиданно встали и сами разработчики игры – Insomniac Games пригласили её посетить студию в Бербанке с экскурсией. Тома, похоже, не пригласили.

Ранее мы писали, что Том Холланд впервые публично подтвердил, что они с Зендеей поженились. Актер признался в этом накануне промотура "Человека-паука: Новый день". До этого пара годами избегала комментариев о своих отношениях. Холланд и Зендея познакомились на съемках первой части "Человека-паука" еще в 2016 году.

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