Наземная операция с освобождения Крыма: эксперт рассказал, когда это возможно

Всё будет зависеть от интенсивности ударов, от количества средств поражения, которые у нас есть

Освобождение Крыма предусматривает несколько этапов, но о старте наземной операции на полуострове можно будет говорить через год-полтора. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире "24 канала".

"Это (массированная атака беспилотниками Крыма) - начало уже третьего периода освобождения Крыма. Первый - подавление российской ПВО, завоевание превосходства в воздухе. Второй период - это отсечение российской логистики в Крым и обратно, то есть перевод в режим полного оперативного окружения. Третий период - уничтожение непосредственно в Крыму военных объектов разного уровня", - сказал он.

При чём, по словам эксперта, в их число попадают и объекты двойного назначения: теплоэлектроцентрали, нефтеналивные и нефтеперекачивающиеся механизмы разного уровня, которые задействованы в логистике, энергообеспечении железной дороги, нефтебазы, которые обеспечивают дизелем, тепловозы, которые тянут по железной дороге достаточное количество военной амуниции.

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Дальше, как считает Свитан, всё будет зависеть от интенсивности ударов, от количества средств поражения, которые у нас есть.

"Будут задействованы не только силы беспилотных систем, а, скорее всего, будут задействованы воздушные силы с помощью крылатых ракет, те же военно-морские силы с "Нептунами". То есть, у нас широкий спектр ракет… Ждём баллистику, ракетчики должны ещё и баллистикой порадовать. Я думаю, она у нас должна появиться хотя бы в каком-то обозримом будущем. И тогда можно говорить о том, что и третий этап (завершается). А это практически предварительный этап перед освобождением Крыма, наземной операцией, которая вряд ли будет в этом году", - отметил эксперт.

По его мнению, в таком режиме по Крыму надо работать год-полтора, то есть до следующей летне- весенней кампании. Это оптимально для того, чтобы уменьшить потери наших войск.

"То есть впереди освобождение Крыма. Ни завтра, ни послезавтра. Это не двадцать второй год… Сейчас это возможно только через серьёзные удары по российским военным объектам, с выдавливанием их с этой территории. И через где-то год можно начать выполнять наземную операцию по освобождению Крыма, которая будет длиться до окончания развала Российской империи, потому что без развала Российской империи полностью обеспечить безопасность и мир на нашей земле практически нереально", - резюмировал эксперт.

Удары по объектам РФ в Крыму: что известно

Украинский Крым РФ оккупировала и аннексировала в 2014 году, а "для Владимира Путина он стал едва ли не главным трофеем, олицетворением его видения России как сверхдержавы и ключевым логистическим узлом для обеспечения боевых действий на юго-востоке Украины".

Однако это видение всё больше рушится. В последние недели Украина фактически начала блокировать Крым, используя дроны средней и большой дальности. Беспилотники уничтожают дороги и другую инфраструктуру, с помощью которой враг перебрасывает на фронт войска и вооружение. Под ударами также оказались железнодорожные мосты, контрольно-пропускные пункты, понтонные переправы и нефтеперерабатывающие объекты, что привело к дефициту топлива на полуострове.

Назначенные Россией оккупационные власти Крыма в минувшие выходные даже приостановили выдачу топлива – в частности, для тех, у кого были талоны. Это стало частью масштабного топливного кризиса, затронувшего значительную часть юга и запада России.

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