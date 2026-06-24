Первая жвачка, похожая на современную, появилась лишь в конце 70-х годов.

В Советском Союзе не было многих вещей и продуктов, которые сейчас знакомы и доступны каждому. В эпоху существования СССР настоящим чудом из-за границы считались не только джинсы, магнитофоны, качественная косметика и баночное пиво, но и даже жвачка, которую теперь можно приобрести в любом магазине. Узнайте, что было в СССР вместо жвачки и как начали делать первую такую продукцию.

Ранее мы рассказывали, почему в Сингапуре нельзя жевать жвачку.

Из чего делали жвачку в СССР и почему ее не было

Нет ни одной объективной причины, почему в СССР была запрещена жвачка, потому что прямого запрета, как сейчас в Сингапуре, например, в Союзе на такой товар не было. Тем не менее считалось, что жевательная резинка - это продукт, олицетворяющий "западный образ жизни", против которого по идеологическим причинам был настроен весь государственный аппарат.

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Советские дети "изобретали" жвачку сами, отрывая мягкую смолу деревьев, или жуя строительный гудрон. Счастливчиками, которые могли попробовать настоящую жевательную резинку, были единицы - в их руки заветная сладость попадала благодаря родственникам или друзьям, которые могли ездить за границу. Все остальные до конца 80-х годов иногда и не знали о существовании подобного товара.

Сама по себе жвачка, как символ капиталистической культуры, высмеивалась в журналах и газетах, а учителя ругали детей, если ловили со жвачкой во рту, обвиняя в неприличном поведении. Советские врачи поддерживали позицию властей, рассказывая о вреде жвачки - считалось, что она негативно влияет на состояние зубов и ЖКТ. Да и в целом промышленность была направлена на производство бытовых товаров первой необходимости, и жвачка в этот список, естественно, не попадала.

Лишь в конце 70-х СССР начал производство жевательной резинки. По одной из версий, первым заводом, который стал выпускать такой продукт, оказался таллинский Kalev, производя 1200 кг жвачки в сутки. Интересно, что оборудование для таких целей эстонцы отдельно не закупали, а переделали аппараты, с помощью которых делали ириски. Если говорить о том, сколько стоила жвачка в СССР, то цена была приемлемой - 15 копеек за упаковку эстонской сладости с мятным или апельсиновым вкусом.

Вскоре производство жвачки начали и в других республиках Союза, а перед Олимпиадой-80 даже закупили оборудование в ГДР, и когда появилась жвачка в СССР уже не только в Эстонии, она стоила сначала 50 копеек, а затем 60. Такая сумма для любого советского школьника была довольно "кусачей", поэтому пять пластинок из пачки дети делили между собой буквально по кусочкам. Жевательная резинка продавалась с пятью разными вкусами - клубника, апельсин, мята, малина и кофе. Делали такую жвачку из синтетического каучука и пищевых полимеров, добавляя лимонную кислоту, сахарную пудру, патоку и натуральные фруктовые экстракты.

После распада СССР бывшие республики захлестнула волна заграничной продукции - турецкие "Турбо" с вкладышами, легендарная "Love is…", а также "Donald" с героями мультфильмов Дисней. Из-за обилия разной продукции советская жвачка ушла в прошлое, но любой человек, которому в конце 70-х-начале 80-х было около 10 лет, скорее всего, до сих пор помнит вкус той жвачки из прошлой жизни.

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