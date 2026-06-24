Превратить Крым в 'остров': эксперт назвал важное условие для перекрытия путей врагу

"Свитан" утверждает, что у нас есть широкий спектр возможностей применения в этом направлении.

Уже несколько месяцев Силы обороны наносят удары по логистике противника, чтобы отрезать Крым. Но мостов много, поэтому под постоянным огневым контролем нужно держать все переходы на полуостров и с него, чтобы останавливать любое передвижение россиян. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире 24 канала.

По его словам, уже несколько месяцев выполняется задача отрезать Крым, сделать его островом.

"Сначала был первый этап - уничтожение ПВО противника для возможности выхода уже большими группами на крыле для выполнения непосредственных задач по пересечению логистики. То есть первый этап, можно сказать, уже близится к завершению. Уничтожение зенитно-ракетных комплексов в больших количествах, локаторов технических войск Российской Федерации дало возможность выполнять задачи непосредственно дронами оперативного уровня на серьёзной глубине: 100-150 км на радиоканале под прямым управлением либо по искусственному интеллекту, либо в режиме машинной памяти", – пояснил эксперт.

Видео дня

То есть, как он считает, у нас широкий спектр средств применения в этом направлении.

"Вот мы увидели, как отминусовывается один из мостов, которые ведут в Крым и из Крыма. Их много, их до десятка, если считать по некоторым направлениям… Северных мостов очень много, это уже с десяток как минимум. Их полностью отсечь нельзя. Даже уничтоженный, допустим, мост через канал через определённое время будет не сам мост, но рядом восстановлена временка так называемая. Они могут засыпать этот канал, положить то же полотно, у них довольно таки серьёзные железнодорожные войска", – сказал Свитан.

Поэтому, подчеркнул он, Силы обороны поступили правильно, уничтожив поезд, который направлялся на ремонт этого железнодорожного моста.

"И этот поезд тоже поражён. Потому надо держать под постоянным огневым контролем все переходы в Крым и из Крыма… То есть полностью для того, чтобы пересечь логистику и отсечь логистику, это надо висеть в воздухе 24/7 как минимум. Несколько десятков дронов оперативного уровня должны висеть и останавливать любое передвижение россиян хоть туда, хоть обратно", – отметил эксперт.

Украина изолирует Крым

Как сообщал УНИАН, Силы специальных операций Украины заявили о полном уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал.

Это была стратегическая военно-логистическая артерия оккупантов. Объект являлся частью транспортного коридора для перемещения грузов, ресурсов и военно-материальных средств по двум ключевым направлениям: с территории РФ через Крым – для обеспечения группировки войск на южном направлении, а также внутри полуострова – для поддержания функционирования крымской военной инфраструктуры.

В результате удара дронов, по данным военных, разрушено железнодорожное полотно, а также произошло обрушение одного из пролетов.

Вас также могут заинтересовать новости: