В Украине молодой картофель активно дешевеет: какие цены сейчас

По прогнозам, стоимость овоща будет снижаться и в дальнейшем.

Оптовые цены на молодой картофель в Украине опустились до 20–30 грн/кг, что в среднем на 22% дешевле, чем неделей ранее, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Снижение цен на картофель нового урожая объясняется увеличением предложения этого овоща от местных хозяйств. При этом картофель мог бы подешеветь еще сильнее, если бы не высокий спрос со стороны покупателей.

В таких условиях стоимость картофеля уже в среднем на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. По прогнозам, цены на молодой картофель продолжат снижаться и в дальнейшем, поскольку предложение овоща с каждым днем будет увеличиваться.

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Что касается цен на картофель урожая 2026 года на рынке, то сейчас средняя цена за килограмм составляет 30 гривень, а предлагают его в диапазоне от 14 до 45 грн/кг, говорится на сайте "Столичного рынка". За 10 дней молодой картофель подешевел почти вдвое – ранее его продавали по 50 грн/кг.

Цены на молодой картофель в супермаркетах Украины

В "Сильпо" молодой картофель из Египта стоит 48,4 грн/кг.

Украинский молодой картофель в Varus продают по 34,9 гривни за килограмм.

Молодой картофель из Азербайджана продается по 28,59 грн/кг по акции вместо 34,89 грн/кг в АТБ.

Цены на продукты в Украине – последние новости

Хотя в Украине шестую неделю подряд дешевеют помидоры, цена на них в прошлом сезоне была в среднем на 23% ниже, чем сейчас. В то же время стоимость капусты нового урожая начала расти из-за периода своеобразного межсезонья в сборе овоща.

В целом овощи в Украине уже осенью могут подорожать до 15%, говорят эксперты. Цены на мясо, по прогнозам, могут вырасти до 20%, тогда как общее подорожание хлеба за год составит 25%.

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