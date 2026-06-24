'Для России настали тяжелые времена': эксперты оценили последствия ударов Украины по тылу РФ

Аналитики отмечают, что трудно представить, как Путин сможет выйти из войны, не утратив авторитета.

Политические победы и успешные удары вглубь территории РФ со стороны Украины возродили надежды на то, что ход войны может измениться в пользу Киева. Однако, как пишет CNBC, аналитики предупреждают, что попытки повысить цену конфликта для России могут спровоцировать еще большую эскалацию.

"Финальная стадия конфликта приближается, а значит, сейчас существует риск эскалации", - предупредил управляющий директор TS LOMBARD Кристофер Гранвиль.

Эксперты считают, что истощенная система противовоздушной обороны Украины является серьезным препятствием для её успехов на фронте, а вероятность дальнейшей эскалации со стороны России остается высокой.

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В то же время директор программ по вопросам Европы, России и Евразии в Чатем-Хаусе Грегуар Рус назвал атаку украинских дронов на московский нефтеперерабатывающий завод "самым интересным событием за последний год".

По его словам, такой инцидент подчеркнул растущую военную уверенность Украины, а также показал понимание Киевом необходимости и в дальнейшем наносить РФ удары "там, где это болит больше всего", сокращая ее доходы от энергетики.

"Для России наступили тяжелые времена. Число банкротств [малых и средних предприятий] постоянно растет", - отметил Рус.

Как сообщили в Банке России, по состоянию на середину июня уровень инфляции в РФ составлял 5,6 % в годовом исчислении, что ниже, чем месяцем ранее. Однако шведская разведка недавно заявила, что страна манипулирует экономическими данными и что реальный уровень инфляции может быть гораздо выше - возможно, вплоть до 15 %. По словам Руса, такая цифра "это уже что-то".

"Даже когда цены на нефть стремительно взлетели и достигли пика в разгар войны на Ближнем Востоке, Россия не увеличила добычу. Так что, да, она получила неожиданную прибыль, но добыча не увеличилась - поэтому эффект был довольно ограниченным", - подчеркнул эксперт.

По словам Руса, сложно представить, как Путин может выйти из войны, не потеряв авторитета, а значит, и, скорее всего, власти.

"Это как восхождение в высоких горах. Когда ты уже вступил на этот путь, пути назад нет. И именно это делает ситуацию опасной для Европы, ведь риск эскалации всегда существует", - высказался он.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва наблюдает "признаки изменения" позиции администрации Трампа в отношении договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске в августе прошлого года.

"Эти комментарии, по-видимому, отражают растущее разочарование в Москве, хотя Рябков отметил, что переговоры с США будут продолжаться", - объясняет издание.

Почему Крым находится под давлением?

В то же время старший научный сотрудник по вопросам безопасности РФ и Евразии в лондонском аналитическом центре по вопросам обороны RUSI Натия Сескурия подчеркнула, что кампания Украины с использованием беспилотников средней и большой дальности против РФ является "действительно значимой".

"Украина, по сути, демонстрирует россиянам, что цена этой войны только растет. Не только для режима Путина, но и для рядовых россиян. Очень долгое время Путин давал понять своему населению, что Крым в безопасности и что война не приблизится к их домам, а теперь мы видим, что они сталкиваются с самым серьезным топливным кризисом за очень-очень долгое время", - заявила она.

По ее словам, пока рано делать выводы о том, насколько Украина сможет полностью отрезать Крым, однако дальнейшие атаки на полуостров, скорее всего, сделают летнее наступление РФ "гораздо сложнее".

"Финальная стадия приближается, и поэтому сейчас существует риск эскалации. Территориальные амбиции России сейчас ограничиваются северо-западным углом Донецкой области, который является последней частью Донбасса", - подчеркнул в телефонном разговоре с CNBC Кристофер Гранвилл, управляющий директор компании TS Lombard.

Он считает, что России может потребоваться "шесть месяцев, чтобы захватить один или, в крайнем случае, два таких населенных пункта", и что два населенных пункта на Донбассе - города Константиновка и Лиман - "вот-вот падут".

Гранвилл добавил, что два крупных города региона, а именно Краматорск и Славянск, пока не захвачены противником.

"Следовательно, вероятно, понадобится 12 месяцев, чтобы дойти до этого момента, и, другими словами, можно увидеть конечную точку", - сказал он.

Однако эксперт отметил, что тот же 12-месячный срок можно применить и к альтернативному сценарию, а именно продолжение давления Украины на российскую логистику и общество, "что приведет к тому, что Россия согласится на перемирие на линии фронта, не соответствующей ее нынешним территориальным целям".

Удары Украины по территории России - последние новости

Ранее издание Financial Times сообщало, что президент США Дональд Трамп в восторге от украинских ударов по РФ и теперь сомневается в возможностях Москвы. В частности, результативные удары Украины подтолкнули американского лидера к тому, чтобы он решился ужесточить санкции в отношении российского энергетического сектора.

Также Kyiv Independent писал, что Трамп советовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому действовать смелее в отношении РФ. Такая информация появилась на фоне попыток Украины организовать встречу Зеленского с Путиным, которую поддержал Трамп, но продолжает отвергать Кремль.

"Президент (Трамп, - ред.) верит в мир через силу", - рассказал изданию американский высокопоставленный чиновник, не подтвердив напрямую, одобряет ли Трамп украинские удары по РФ.

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