Из Египта в Украину вылетели 705 украинских туристов

В МИД выясняют, не осталось ли украинцев, которые зарегистрировались и ожидают возвращения домой.

С египетского курорта Шарм-эш-Шейх в Украину вылетели 705 украинских граждан.

Читайте такжеУкраинские туристы, не вылетевшие из Египта с 27 апреля, возвращаются в Украину

Об этом сообщил начальник управления Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в "Tвиттере". "Четыре рейсами из Шарм-эш-Шейха в Украину вылетели 705 украинцев", - написал он.

"Уточняем, нет ли тех, кто не зарегистрировался, и ожидает возвращения в Украину. Ситуация на контроле", - добавил Кирилич.

Как сообщал УНИАН, с 27 апреля 215 украинских туристов не могли вылететь из Шарм-эш-Шейха (Египет) в Украину. В МИД объяснили, что вылет чартерного самолета авиакомпании Yan Air во Львов из аэропорта Шарм-эш-Шейх 27 апреля был задержан по техническим причинам, при этом по определенным причинам не смог вылететь и самолет авиакомпании Egypt Air, зафрахтованный украинским авиаперевозчиком.

28 апреля самолет с первой группой туристов вылетел во Львов. Из-за отсутствия самолетов вылет остальных туристов перенесли на 30 апреля. Сегодня, 30 апреля, в МИД сообщили, что они возвращаются на родину.