Апулия - провинция на юго-востоке Италии в чем-то похожа на Санторини, но не менее самобытная.

Живописный греческий остров Санторини - одно из самых популярных туристических мест в Европе, и именно это делает его очень дорогим. К счастью, есть альтернатива, пишет Express.

Туристический эксперт Стивен Пурдхем предлагает поменять Санторини на менее известную, но не менее красивую южно-итальянскую провинцию Апулия, которая к тому же имеет похожий климат.

"В Италии Апулия остается менее посещаемой по сравнению с другими итальянскими побережьями, такими как побережье Амальфи, но она не менее впечатляющая", - сказал Стивен.

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Расположенная в солнечном южном регионе Италии, Апулия может похвастаться одним из крупнейших природных парков страны. Несмотря на то, что этот регион менее известен, чем Сардиния, Сицилия или побережье Амальфи, он может многое предложить.

"Не говоря уже о том, что его археологические руины, барочные церкви и традиционные итальянские деревни создают идеальное сочетание истории, похожее на то, что вы найдете на Санторини", - утверждает Стивен.

Что касается других вещей, которыми можно заняться в Апулии, Стивен похвалил природный ландшафт.

"Если посетить ее побережье, ее виноградники являются одними из лучших в стране, а кухня, которую подают в ресторанах по всему региону, вкусная и уникальная", - сказал он.

Городок Альберобелло - это апогей местного колорита. Домики характерной формы если не утрут нос Санторини, то точно способны бросить ему вызов. Это обязательное место для посещения в Апулии.

Бари, шумный портовый город, предлагает одни из лучших в регионе морепродуктов в местных кафе. Для любителей пляжного отдыха необходимо посетить приморский город Полиньяно-а-Маре с его бухтой, расположенной среди известняковых скал.

Семейным туристам советуют посетить природный заповедник Сентьеро-Айроне, где обитают фламинго, и волшебные пещеры в Кастеллана-Гротте.

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