Если вы уже посещали город-призрак Припять и хотите увидеть больше подобного, стоит заглянуть в Намибию.

Намибия - одна из самых экзотических стран мира, расположенная на юге африканского континента. Часть территории этой страны занимает пустыня Намиб. Она же является причиной появления одной из самых интересных туристических достопримечательностей Намибии.

Когда-то на юге страны существовал процветающий городок добытчиков алмазов, который назывался Колманскоп. После того, как в 1950-х годах город покинули жители, он превратился в жуткий город-призрак, который привлекает любителей "мрачного туризма".

История Колманскопа начинается 14 апреля 1908 года, когда железнодорожник нашел алмаз, разгребая пути от песка. Это стало поворотным моментом в истории безлюдного уголка пустыни, который вдруг превратился в шумный город, наполненный богатством и немецким влиянием. Последнее объясняется тем, что до Первой мировой войны Намибия была колонией Германской империи.

Немецкое колониальное правительство быстро объявило эту территорию Sperrgebiet - зоной ограниченного доступа, где только лицензированные шахтеры могут искать алмазы. К 1920-м годам месторождения алмазов превратили Колманскоп в полностью развитое поселение с предметами роскоши, которые редко можно увидеть в таких отдаленных местах.

Здесь были больница, танцевальный зал, электростанция, театр, школа и даже первая в южной Африке рентгеновская станция. Процветающая община города наслаждалась такими предметами роскоши, как плавательный бассейн, фабрика по производству льда и боулинг с четырьмя дорожками. Кроме того, в Колманскопе была первая на континенте трамвайная система, которая соединяла его с соседним Людерицем.

Однако процветание Колманскопа было недолгим. После Первой мировой войны глобальный спрос на алмазы резко упал, и более богатые месторождения алмазов были обнаружены южнее вблизи Ораньемунда.

К 1930-м годам алмазные месторождения Колманскопа были почти исчерпаны, и город начал приходить в упадок. К 1954 году город был покинут, оставив позади капсулу времени немецкой колониальной жизни, которая медленно поддавалась наступающим пескам пустыни Намиб.

Сегодня Колманскоп является популярным направлением для тех, кого интересуют заброшенные места и темный туризм. Пустыня постепенно поглотила город, песок заполнил некогда элегантные викторианские дома и общественные здания. Двери скрипят приоткрытые, закрепленные на месте песком, а окна омрачены годами суровых пустынных ветров.

Бассейн, который когда-то был центром для семей шахтеров, теперь наполнен песком, как и некогда величественные дома тоже медленно поглощает красный песок.

Несмотря на свой жуткий, обветшалый вид, Колманскоп остается живым историей и воспоминаниями, предлагая мощное напоминание о хрупкости человеческого поселения в суровых условиях.

В 1980 году горнодобывающая компания De Beers начала реставрацию части Колманскопа, превратив его в музей, открытый для публики. Посетители теперь могут исследовать город во время экскурсий, узнавая о его истории, жизни его бывших жителей, а также расцвете и падении алмазной промышленности, которая когда-то поддерживала его.

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