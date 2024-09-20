За городом Марселем давно закрепилась слава криминальной столицы Франции.

Вы наверняка неоднократно слышали, чтобы портовый город Марсель называли худшим городом Франции, в котором просветает наркоторговля и преступность в целом. Однако в последнее время все больше туристических экспертов и блогеров призывают туристов обратить внимание на этот город – и это работает.

Издание о развлечениях и культурной жизни Time Out постаралось объяснить, почему же все устремились в Марсель.

"Все верно – за последние пару месяцев практически все со своими шикарными собачками отправились в этот провансальский город, и Марсель получает самую большую волну внимания с тех пор, как в 2013 году был коронован как культурная столица Европы", – утверждает автор материала Лив Келли.

По данным Expedia, основанным на поиске отелей на сайте в 2024 году с датами заезда в июне, июле или августе по сравнению с тем же периодом прошлого года, интерес британцев к Марселю вырос на 25% в течение сезона. Если разбить это на месяцы, тенденция еще более очевидна: в июне рост поисков отелей составил 10% в годовом исчислении, в июле – 20%, а в августе – 35%.

Эксперты издания уверены, что секрет Марселя заключается в том, что он совершенно не похож на остальной юг Франции.

"Вдали от элегантно одетых людей, потягивающих розовое вино в стильных обстановках Ривьеры, Марсель – это модное место, наполненное электронной музыкой, и все это благодаря его буйному разнообразию (исторически оно строилось на общинах из Италии, Испании и Северной Африки, если назвать лишь несколько)", – отмечают авторы материала.

На самом деле "взлет" Марселя начался во время пандемии коронавируса, когда парижане – в основном художники, рестораторы и удаленные работники – начали отправляться на юг в поисках жизни, полной солнца, моря и тарелок буйабеса (Марсель – это родина этого национального блюда).

"Это своего рода Берлин Франции. И он отличается от остальной Франции. Он очень разнообразен – там очень много тунисцев, и он гораздо более интегрирован, чем Париж. Некоторые его части даже напоминают Амстердам, но в целом он дышит позитивом", – говорит Кийя Омошеби, которая впервые посетила Марсель этим летом.

Также во многом возросшая популярность Марселя связана со спортом, ведь его окрестности уже давно стали популярным местом для любителей активного отдыха, в частности, скалолазания. Но этим летом Марсель заполонили толпы болельщиков, желающих стать свидетелями парусных соревнований в рамках Олимпиады в Париже.

Авторы материала отмечают, что разнообразие Марселя проникло практически во все аспекты культуры города: моду, искусство, музыку, а также кухню.

"Это определенно выделяется. Поскольку население очень разнообразно, то и гастрономическая сцена тоже: есть традиционные марсельские закусочные, где подают восхитительный буйабес и свежие морепродукты, алжирские и марокканские рестораны, где подают невероятные тажины и кускус, и более недавние открытия, такие как Limmat, где швейцарский шеф-повар по имени Лилиан Гадола готовит невероятные блюда пескетарианской и вегетарианской кухни", – говорит Оливия, которая дважды ездила в Марсель в 2024 году.

Местные же, похоже, предпочитают... пиццу, которая, по их мнению, вполне может конкурировать с итальянской.

"Без сомнения, пицца, или "pitze", как мы говорим здесь, является самым типичным марсельским блюдом. Это наш общий знаменатель. Многие из нас ели буйабес всего один или два раза в жизни, но у каждого марсельца есть своя история с пиццей, и нет ничего лучше, чем есть ее на камнях перед морем", – говорит автор книги о гастрономии Марселя Верана Фредиани.

Как сообщал УНИАН, ранее туристов предупредили о новых правилах в поездах Франции, за нарушение которых им грозят крупные штрафы.

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