Авиаэксперты рекомендуют туристам по возможности не бронировать рейсы, вылетающие во второй половине дня, особенно если они хотят избежать турбулентности.
Как пишет The Sun, существует несколько причин, по которым полеты ближе к вечеру являются плохой идеей. В частности, во второй половине дня турбулентность часто сильнее, чем по утрам.
Пилот Джерри Джонсон объяснил, что воздух меняется в течение дня, а днем полеты часто более грубые из-за теплого воздуха. Если вы вылетаете в конце дня, у земли было больше времени для нагревания, что может привести к "более неровному воздуху" и турбулентности на борту.
Кроме того, по его словам, во второй половине дня больше шансов попасть в грозу, чем утром.
В то же время, по мнению экспертов, дневные рейсы задерживаются гораздо чаще, чем утренние.
"Хотя поздние отъезды могут быть удобными, они также рискованны. Бюджетные авиакомпании обычно выделяют всего 30 минут между посадкой и взлетом в течение всего дня, поэтому расписание легко может пойти наперекосяк. Более поздние рейсы с большей вероятностью столкнутся с задержками", – отметил редактор Airliner World Гордон Смит.
Как пишет издание, согласно статистике, у рейсов, вылетающих после 15:00, больше всего шансов быть отмененными. На самом деле вероятность того, что у них возникнут проблемы, в среднем на 50% выше, чем у тех, кто вылетает раньше в тот же день.
В то же время, по данным FlightRadar24, которые проанализировали отмену рейсов летом 2022 года, лучшее время для полета – позднее утро между 11:00 и 12:00. В среднем только 0,75% рейсов, запланированных на это окно, были задержаны или отменены.
Между тем, отмечают эксперты, март – самый надежный месяц для путешествий с самыми короткими средними задержками.
Как сообщал УНИАН, ранее авиаэксперты рассказали, на каких местах в самолете больше шансов выжить при авиакатастрофе. Также они дали несколько простых советов, как повысить свои шансы на выживание в авиакатастрофе.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Авиапассажирам объяснили, почему важно фотографировать свой багаж перед вылетом
- Авиапассажирам рассказали, каких мест стоит избегать, чтобы не сидеть рядом с детьми
- Авиапассажирам рассказали, почему в самолетах существуют места без окон и как их избежать
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.