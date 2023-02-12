Туристам советуют бронировать утренние рейсы по ряду причин.

Авиаэксперты рекомендуют туристам по возможности не бронировать рейсы, вылетающие во второй половине дня, особенно если они хотят избежать турбулентности.

Как пишет The Sun, существует несколько причин, по которым полеты ближе к вечеру являются плохой идеей. В частности, во второй половине дня турбулентность часто сильнее, чем по утрам.

Пилот Джерри Джонсон объяснил, что воздух меняется в течение дня, а днем полеты часто более грубые из-за теплого воздуха. Если вы вылетаете в конце дня, у земли было больше времени для нагревания, что может привести к "более неровному воздуху" и турбулентности на борту.

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Кроме того, по его словам, во второй половине дня больше шансов попасть в грозу, чем утром.

В то же время, по мнению экспертов, дневные рейсы задерживаются гораздо чаще, чем утренние.

"Хотя поздние отъезды могут быть удобными, они также рискованны. Бюджетные авиакомпании обычно выделяют всего 30 минут между посадкой и взлетом в течение всего дня, поэтому расписание легко может пойти наперекосяк. Более поздние рейсы с большей вероятностью столкнутся с задержками", – отметил редактор Airliner World Гордон Смит.

Как пишет издание, согласно статистике, у рейсов, вылетающих после 15:00, больше всего шансов быть отмененными. На самом деле вероятность того, что у них возникнут проблемы, в среднем на 50% выше, чем у тех, кто вылетает раньше в тот же день.

В то же время, по данным FlightRadar24, которые проанализировали отмену рейсов летом 2022 года, лучшее время для полета – позднее утро между 11:00 и 12:00. В среднем только 0,75% рейсов, запланированных на это окно, были задержаны или отменены.

Между тем, отмечают эксперты, март – самый надежный месяц для путешествий с самыми короткими средними задержками.

Как сообщал УНИАН, ранее авиаэксперты рассказали, на каких местах в самолете больше шансов выжить при авиакатастрофе. Также они дали несколько простых советов, как повысить свои шансы на выживание в авиакатастрофе.

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