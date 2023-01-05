Турбулентность сильнее всего ощущается в задней части самолета.

Бортпроводница Мадлен Дойл, проработавшая на этом поприще 20 лет, рассказала, на каких местах в салоне самолета хуже всего сидеть во время турбулентности.

По ее словам, турбулентность сильнее всего ощущается в задней части самолета, пишет The Sun.

"Самолет построен по принципу качели-балансира, и самая устойчивая часть у него находится над крыльями. Если вы чувствительны к этому (турбулентности – ред.), садитесь возле крыльев", – расскзала она.

Вместе с тем, бывший бортпроводник Саймон Мартин, написавший книгу "Путешествие упрямого бортпроводника", рассказал, что есть одна часть земного шара, где чаще случается турбулентность. Так, если самолет возвращается из США в Великобританию, есть риск попасть в турбулентность ближе к концу полета, ведь струйные течения над Атлантикой могут вызывать сильные ветры.

В то же время опрошенные изданием пилоты предупреждают, что турбулентность не может привести к падению самолета, тем не менее, чтобы избежать травм, пассажирам и бортпроводникам стоит беспрекословно выполнять требование командиров экипажа сесть на свои места, пристегнуть ремни и не передвигаться по салону самолета.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, почему на борту самолета даже летом бывает холодно. Оказывается, бортпроводники специально снижают температуру в салоне самолета, чтобы облегчить полет пассажирам, которые плохо себя чувствуют на борту.

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