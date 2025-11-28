Невообразимо низкие температуры были зафиксированы в самой высокой части ледникового щита, на высоте от 3800 до 4050 метров над уровнем моря.

Самое холодное место на Земле - Восточно-Антарктическое плато. В этой безлюдной пустыне 23 июля 1983 года температура воздуха на станции "Восток" опустилась примерно до -89,2 °C, что значительно ниже среднегодовой температуры здесь. Об этом пишет IFLScience.

Отмечается, что с тех пор на отдалённом Восточно-Антарктическом плато были зафиксированы ещё более низкие температуры.

Исследователи из Национального центра данных по снегу и льду при Университете Колорадо в Боулдере изучили спутниковые данные, собранные в период с 2004 по 2016 год по всей Восточной Антарктиде. Результаты показали, что в некоторых районах Восточно-Антарктического плато над станцией "Восток" температура во время полярной ночи, в самый разгар зимы, когда солнце не светит месяцами, достигала около -98 °C.

Интересно, что невообразимо низкие температуры были зафиксированы в самой высокой части ледникового щита, на высоте от 3800 до 4050 метров над уровнем моря. Исследователи также отметили, что "ультрахолодные условия" чаще возникают при наличии мощного антарктического полярного вихря - вихревой массы мощного ветра, окружающей континент и запирающей холодный воздух внутри себя, словно невидимая стена. В статье сказано:

"Это естественные температуры, созданные самой природой. Однако в лабораторных экспериментах с использованием высокотехнологичного оборудования искусственно создавались гораздо более низкие температуры".

Рекорды самой низкой температуры

Отмечается, что абсолютный ноль - 0 градусов Кельвина или -273,15 °C (-459,67 °F) - это фундаментальный физический предел возможного понижения температуры. Третий закон термодинамики гласит, что эта точка недостижима, но учёные полны решимости приблизиться к ней всё ближе и ближе.

В 2021 году группа немецких учёных установила новый рекорд самой низкой температуры, когда-либо зарегистрированной, охладив газ до 38 пикокельвинов - всего в нескольких шагах от абсолютного нуля.

Они сделали это, сбросив квантовую материю с гигантской башни. Около 100 000 атомов рубидия были загружены в магнитную ловушку, расположенную на вершине 110-метровой башни. Ловушка действовала как "линза материи и волн", сжимая атомы с такой точностью, что они коллапсировали в конденсат Бозе-Эйнштейна (БЭК) - причудливое квантовое состояние, в котором тысячи атомов движутся как единая, призрачная частица-волна. Затем атомы были сброшены. После выключения ловушки конденсат расширялся и охлаждался ещё сильнее, падая с башни. Приборы отслеживали его двухсекундное падение, фиксируя каждое движение этого сверххолодного квантового облака.

Интересно, что в человеческом понимании это не совсем холодно, но при температуре в несколько десятков пикокельвинов это холод, при котором атомы едва двигаются, а обычные законы материи уступают место странному царству квантовой физики.

