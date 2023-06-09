Каждая дополнительная минута, проведенная в условиях турбулентности, увеличивает износ самолета, а также риск получения травм пассажирами и бортпроводниками.

Климатический кризис приводит к большей турбулентности во время полетов, увеличению расходов и повышению рисков для пассажиров и экипажа.

Новое исследование показало, что более теплый воздух, вызванный выбросами углерода, создает неровные полеты с сильной турбулентностью по всему миру, пишет The Guardian.

Соавтор исследования Марк Проссер из Университета Рединга заявил, что каждая дополнительная минута, проведенная в условиях турбулентности, увеличивает износ самолета, а также риск получения травм пассажирами и бортпроводниками.

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"Турбулентность делает полеты ухабистыми и иногда может быть опасной. Авиакомпаниям нужно будет начать думать о том, как они будут справляться с возросшей турбулентностью, поскольку только в США это обходится отрасли в 150-500 миллионов долларов в год", – отмечает ученый.

Еще один соавтор исследования, профессор Пол Уильямс, ученый-атмосферник из Университета Рединга, предупредил, что авиакомпаниям уже стоит начинать инвестировать в улучшенные системы прогнозирования и обнаружения турбулентности, чтобы избежать негативных последствий в ближайшие десятилетия.

Исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, показало, что в типичной точке над северной Атлантикой – одном из самых загруженных маршрутов полетов в мире – общая годовая продолжительность сильной турбулентности увеличилась на 55% с 17,7 часов в 1979 году до 27,4 часов в 2020 года. Продолжительность средней турбулентности увеличилась на 37% – с 70,0 до 96,1 часа, а легкой – на 17% с 466,5 до 546,8 часа.

Авторы исследования отметили, что хотя в США и Северной Атлантике наблюдалось наибольшее увеличение турбулентности, на других загруженных маршрутах полетов над Европой, Ближним Востоком и Южной Атлантикой также было зафиксировано значительное увеличение турбулентности.

"После десятилетних исследований, показывающих, что изменение климата приведет к увеличению турбулентности при ясном небе в будущем, теперь у нас есть данные, свидетельствующие о том, что это увеличение уже началось", – констатировал профессор Пол Уильямс.

Издание отмечает, что это уже не первое доказательство того, что быстро меняющийся климат влияет на авиаперевозки – из-з повышения температуры воздуха также увеличивается время в пути и снижается вес, который может нести самолет.

Как сообщал УНИАН, ранее авиапассажирам рассказали, где хуже всего сидеть в самолете при турбулентности. Оказывается, турбулентность сильнее всего ощущается в задней части самолета, а комфортнее всего при "воздушных качелях" возле крыльев.

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