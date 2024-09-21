Эксперт рассказала, как проверить, нет ли "нежелательных гостей" в вашем номере.

Проверка гостиничного номера на наличие постельных клопов должна быть первоочередной, когда вы впервые прибываете в помещение. Это легче сделать, когда свет выключен. Об этом пишет Express со ссылкой на бывшую работницу отеля Хейли (@haleewithaflair).

По ее словам, когда вы входите в номер, не надо сразу включать свет. Хотя это может показаться нелогичным, легче заметить клопов в темной среде.

"Вот как я проверяю свою комнату, прежде чем распаковать вещи и заселиться в комнату. Первое, что нужно сделать, - это убедиться, что в вашей комнате темно. Выключите свет, закройте шторы и используйте фонарик на телефоне", - говорит эксперт.

Она говорит, что клопы любят болтаться в углах и складках гостиничной кровати.

"Даже если вы не видите насекомых, обязательно проверьте, нет ли пятна, как пятна крови, потому что это тоже не хороший знак", - рекомендует Гейли.

Она также советует туристам проверять наличие клопов перед тем, как распаковывать вещи, поскольку насекомые могут попасть в багаж, а также проверить шторы и обивку.

"Если вы сначала зарегистрируетесь и проверите свой номер и обнаружите нашествие клопов, сфотографируйте, сделайте запись и отнесите его обратно на стойку регистрации. Большинство отелей смогут переселить гостей в новый номер и "скорее всего, вернут вам деньги", - добавила Гейли.

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