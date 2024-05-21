Перед отъездом на отдых важно подготовить дом к вашему длительному отсутствию.

Сборы в отпуск – для многих туристов не менее волнительный процесс, чем само путешествие. Однако, переполненные эмоциями по поводу предстоящего приключения, люди редко думают о том, что будет по возвращению домой.

Тем временем, эксперты издательства Fodor's предупреждают: если не подготовить свой дом к вашему длительному отсутствию, по возвращению из отпуска вас может ждать настоящая катастрофа. Чтобы избежать этого, они также дали пошаговую инструкцию из 13 пунктов, что нужно сделать по дому перед отъездом в отпуск.

1. Избавьтесь от скоропортящихся продуктов. За три дня до поездки проверьте, что у вас есть в холодильнике, и постарайтесь съесть все скоропортящееся, например, мясо, яйца, овощи и сыр. Если оставить такую еду в холодильнике надолго, она может испортиться и заполнить кухню неприятными запахами, особенно если во время вашего отсутствия будут отключать свет.

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2. Подготовьте перекус к прибытию. Далеко не всегда по возвращению домой у вас есть время и силы пойти в магазин купить себе что-то поесть, а тем более приготовить. В случае позднего прибытия – доставка может также не работать, особенно если действует комендантский час. Потому всегда нужно иметь что-то под рукой для перекуса. Если вы уверены, что отключений электроэнергии не будет, можно оставить готовую замороженную еду в морозилке, которую можно будет быстро разогреть. Если такой уверенности нет, стоит запастись закусками с длительным сроком хранения в надежной упаковке, например, орехами, сухофруктами, печением и рисовыми лепешками.

3. Заприте все окна и двери. Чтобы в ваше отсутствие воры не ограбили ваш дом или квартиру, перед выходом из дома следует проверить, закрыты ли на защелки или замки все окна и двери в вашем жилище.

4. Оставьте запасной ключ тому, кому вы доверяете. Если он обычно находится под ковриком или в вазоне, выньте его немедленно. Это первое, что грабитель проверит перед тем, как проникнуть в дом. Лучше оставьте ключ доверенному члену семьи или соседу, который может проверять дом каждую неделю или в случае чрезвычайной ситуации.

5. Держите растения увлажненными. Путешественникам, у которых нет того, кто мог бы заглянуть и полить растения, не бойтесь: ваша зелень все равно может пережить ваше путешествие. Если вы уезжаете на неделю, обильного полива прямо перед отъездом должно быть достаточно. Если на дольше, можно попробовать несколько тактик в зависимости от вида растения. Например, наполнить поддон горшка водой и камнями, а также держать их в ванной с естественным освещением.

6. Вынесите мусор. Если вы этого не сделает перед отпуском, то вернетесь в дом с неприятным запахом. Даже овощи, такие как брокколи или капуста, содержат серу – химическое вещество с неприятным запахом. Выньте мешок и продезинфицируйте дно мусорного ведра, прежде чем выйти из дома.

7. Протрите кухню и пропылесосьте каждую комнату. Мало того, что приятно возвращаться в чистый дом, любые крошки или пролитая жидкость могут привлечь вредителей. Вы избежите нашествия грызунов или насекомых, если проведете уборку перед поездкой. Если нет времени заниматься всем домом, хотя бы отдайте предпочтение кухне, столовой или любому месту, где едят. Используйте антибактериальную салфетку и проверьте под мебелью все, что могло туда попасть.

8. Не забудьте спустить воду в унитазе. Даже если вы промыли унитаз перед отъездом чистящим средством, его стоит смыть, ведь оставление сильного отбеливателя на длительное время может привести к коррозии унитаза и выделению ядовитых газов. Лучше всего почистить унитаз накануне вечером, смыв его несколько раз, чтобы смыть все химикаты.

9. Отключите всю технику. Наши дома полны электрических устройств, находящихся в режиме ожидания. Однако Министерство энергетики США подстчитало, что 10% счетов за электроэнергию в семье приходится на использование фантомной энергии. Отключите все (кроме холодильника, конечно), если вы отсутствуете на долгое время, и сэкономите электроэнергию и деньги. Это также защитит ваши устройства от скачков напряжения и любых электрических неисправностей, которые могут привести к возгоранию.

10. Отрегулируйте настройки кондиционера и бойлера. Переменный ток является самым большим источником энергии, поэтому лучше выключать его каждый раз, когда вы выходите из дома. Если вы находитесь в особенно жарком и влажном климате, где может образовываться конденсат или плесень, отрегулируйте его так, чтобы он соответствовал температуре, аналогичной температуре снаружи, чтобы снизить эксплуатационные расходы. Аналогично, отключение котла сэкономит энергию и уменьшит риск утечек. Однако, если там, где вы живете, холодно и вы хотите, чтобы трубы не замерзли, оставьте его включенным или установите таймер.

11. Перенесите или перенаправьте все заказы. На Западе принято оставлять посылки прямо под дверью, если получателя нет дома. И этом пользуются воры. У нас такая практика не распространена, однако будет неловко, если курьер приедет, а вас не будет дома.

12. Попросите кого-то попередвигать вещи. Если вы заручились помощью с кормлением, выгулом и присмотром за вашими животными, пока вы в отъезде, попросите этого человека помочь сделать ваш дом обжитым, ведь это может предотвратить кражу со взломом. Пусть этот человек заберет почту и рекламные листовки у двери, включат свет, откроют и задернут шторы, а также передвинут пару вещей.

13. Смените постель. По прибытию домой вы скажете себе "спасибо" за чистую радость прыжка на свежие простыни после долгого пути домой. Смените постель перед уходом и достаньте чистую одежду, ведь ваша цель – вернуться к нормальной жизни после отпуска с минимальными усилиями.

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