Также он дал несколько советов, чтобы новички могли максимально использовать свое время в Лондоне и сэкономить при этом немного денег.

Лондон абсолютно справедливо вляется одним из самых популярных среди туристов городов мира. Однако большинство гостей, впервые приезжающих в британскую столицу, совершают одни и те же распространенные ошибки.

Автор Business Insider Конор Кларк, родившийся и выросший в Лондоне, рассказал о девяти вещах, которые туристы-новички делают в городе не так, а также дал полезные советы, как избежать повторения этих ошибок.

"Как человек, родившийся и выросший в Лондоне, я видел, как туристы совершают немало ошибок – от невольного упущения одного из лучших британских блюд до затора на эскалаторах. Но с некоторым планированием и стратегией новички могут максимально использовать свое время в Лондоне и сэкономить при этом немного денег", – отметил Конор.

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1. Платят за возможность увидеть панорамные виды, которые можно найти бесплатно. Житель Лондона отмечает, что многие люди посещают небоскреб The Shard высотой 310 метров с панорамным видом на город, и стоит это около 37 долларов США. Однако такой же фантастический вид пошно получить в Sky Garden, который находится прямо через реку Темзу от The Shard. Самый высокий общественный сад Лондона предлагает одни из лучших видов на городской пейзаж и оснащен крытым садом, ресторанами и барами – и вход туда бесплатный, однако необходимо предварительное бронирование как можно более заранее.

2. Стоят с левой стороны эскалаторов, особенно на станциях лондонского метрополитена. "Если вы не собираетесь спускаться или подниматься по эскалатору, убедитесь, что вы стоите с правой стороны. Таким образом, те, кто не хочет стоять на месте, смогут пройти мимо вас слева, не давая вам столкнуться с недовольным лондонцем. Это негласное правило в городе, и все, как гости, так и местные жители, должны ему следовать", – предупреждает Конор.

3. Покидают Лондон, не заказав Sunday roast в пабе. Коренной лондонец негодует, что многие гости города не осознают, что в пабах подают одни из лучших блюд в Лондоне. "Ни одна поездка в Лондон не будет полной, если вы не попробуете "воскресное жаркое" – традиционное блюдо, которое обычно состоит из жареного мяса (или постной альтернативы), жареного картофеля, йоркширского пудинга, начинки, подливки и разнообразных овощей", – отмечает он.

4. Готовятся только к дождю, а не к другим типам погоды. "Одно из распространенных заблуждений о Лондоне заключается в том, что там всегда идет дождь. Это не совсем неверно, но и не совсем верно. В действительности вам нужно подготовиться ко всем четырем сезонам, независимо от времени года. Вероятно, вам не нужно брать с собой зимнюю куртку, если вы приезжаете в июле, но возьмите с собой универсальную одежду, которая даст вам варианты на случай неожиданной температуры. Если вы планируете выходить ночью, учтите, что температура имеет тенденцию к небольшому понижению, даже летом, поэтому возьмите с собой дополнительный слой одежды", – советует уроженец Лондона.

5. Ездят на метро на короткие расстояния в центре Лондона. Конор говорит, что туристы глубоко заблуждаются, что в центральном Лондоне нужно везде пользоваться общественным транспортом, ведь на самом деле это может быть пустой тратой времени и денег. "Возьмем, к примеру, Лестер-сквер и Ковент-Гарден. Они находятся на расстоянии одной остановки метро друг от друга, в результате чего поездка займет около минуты. Однако это не учитывает время, которое требуется, чтобы войти и выйти со станций, особенно с учетом того, что в Ковент-Гардене есть лестницы и лифт вместо эскалатора", – отмечает парень, также отмечая, что центральные станции метро обычно очень переполнены.

6. Переплачивают за такси и автомобили в аэропорту. По словам лондонца, туристы часто тратят целое состояние на поездки на такси из аэропорта до места своего проживания, однако, к сожалению, знаменитые лондонские черные кэбы обычно стоят слишком дорого. Вместо этого он советует пользоваться альтернативными вариантами, такими как автобусы и железные дороги, включая Heathrow Express, Gatwick Express и Elizabeth line – это дешевле и часто быстрее, чем на машине.

7. Ходят на шопинг только на Оксфорд-стрит. "Оксфорд-стрит – одно из лучших мест для шопинга в Лондоне, но это также одна из самых оживленных улиц города. Часто там немного хаотично, но уровень активности по-настоящему возрастает по выходным. Для более спокойного шопинга с такими же хорошими вариантами, как на Оксфорд-стрит, посетите магазины на Кингс-роуд в Челси или Мэрилебоне. Вы также можете исследовать главные улицы в таких районах, как Кэмден-таун и Хэмпстед", – советует Конор, добавляя, что выход за пределы цнтрального Лондона увеличит шансы найти местные, независимые предприятия, продающие товары, которые не купить за пределами Великобритании.

8. Переплачивают за жилье в центре Лондона. "Может возникнуть соблазн забронировать роскошный отель в самом сердце центрального Лондона, но, по моему мнению, это не лучший способ потратить свой бюджет на поездку. Благодаря потрясающей системе общественного транспорта Лондона, практически в любом месте, где вы остановитесь, будет отличное сообщение с большинством частей города. Проживание в таких районах, как Камден, Ислингтон и Стратфорд, подарит вам более аутентичный опыт и позволит получить гораздо больше за свои деньги", – советует житель британской столицы.

9. Игнорируют бесплатные музеи и галереи. "От галереи Тейт Модерн до Британского музея, Лондон является домом для некоторых из лучших музеев и галерей мира, и многие из них бесплатны для посещения", – рассказывает Конор, также добавляя, что для посещения некоторых музейных выставок, даже бесплатных, необходимо заранее бронировать места.

Как сообщал УНИАН, ранее Лондон признали самым гламурным городом Европы в 2025 году. Среди прочего во внимание принималось количество салонов красоты и возможности для шопинга.

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