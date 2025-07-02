Решение принято на фоне попыток Европарламента обязать авиакомпании брать плату за ручную кладь.

Крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания Ryanair еще больше сократит норму бесплатного провоза ручной клади в конце октября 2025 года. Это решение стало ответом на попытку Европейской комиссии убедить авиакомпании по всей Европе стандартизировать размеры багажа.

Как пишет The Independent, в настоящее время авиакомпания разрешает пасажирам бесплатно брать на борт сумку размером 40x25x20 см, что обеспечивает объем 20 литров. С начала зимнего авиационного сезона новые размеры составят 40x30x15 см, что обеспечивает объем всего 18 литров.

Пока что Ryanair является единственной крупной авиакомпанией, которая внесот изменения из-за новых норм ЕС. При этом такие нововведения потребуют перекалибровки всех измерителей размеров перевозчика в аэропортах. Это также будет означать, что пассажирам, у которых сейчас есть сумка подходящего размера, придется покупать новую.

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При этом, по данным журналистов, другие британские авиакомпании British Airways, Jet2 и easyJet, чьи нормы провоза самого маленького предмета ручной клади на данный момент больше 40x30x15 см, не заявляли о планах уменьшать эти размеры.

Издание напоминает, что депутаты Европарламента в конце июня 2025 года проголосовали за то, чтобы обязать все авиакомпании разрешать пассажирам брать на борт две единицы ручной клади – чемодан стандартных размеров без доплат вдобавок к небольшому предмету ручной клади.

При этом самые популярные бюджетные перевозчики Европы Ryanair, easyJet и Wizz Air, которые на данный момент позволяют бесплатно провозить лишь один небольшой предмет ручной клади, решительно выступают против этого шага и говорят, что он будет невыполнимым.

Другие новости Ryanair

Как ранее сообщал УНИАН, в марте 2025 года ирландский лоукостер Ryanair запустил сервис Prime, который предоставляет участникам эксклюзивный доступ к распродажам и предложениям на рейсы.

В июне 2025 года авиаперевозчик ввел огромные штрафы для буйных пассажиров – от 500 фунтов стерлингов (около 590 евро).

Кроме того, с ноября 2025 года Ryanair планирует отказаться от бумажных билетов. Однако многие пассажиры против этой идеи – некоторые даже призывали бойкотировать авиакомпанию.

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