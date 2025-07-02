На прилавках появилась украинская голубика: цены на ягоду космические

Отмечается, что цены 2,6 раза выше, чем в начале сезона 2024 года.

Украинские садоводы приступили к сбору урожая голубики из открытого грунта. Из-за холодной весны сезон задержался примерно на 10 дней, а цены на ягоду выше, чем год назад.

Аналитики проекта EastFruit сообщили, что оптовые цены на голубику из открытого грунта находятся в пределах 300-450 грн/кг ($7,17-10,76/кг).

Отмечается, что на данный момент предложение украинской ягоды ограничено, а спрос достаточно высокий. Эксперты считаю, что уже со следующей недели предложение голубики начнет увеличиваться.

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По данным аналитиков, цены на голубику в Украины в 2,6 раза выше, чем в начале сезона 2024 года, что объясняется сокращением объемов ягоды из-за неблагоприятных погодных условий в период ее созревания.

Цены на голубику в супермаркетах Украины

В Сильпо за килограмм ягоды придется заплатить 599 гривень.

При этом в Varus цена на уровне 599,90 грн/кг.

В то же время в Novus голубику можно купить также по 599 грн/кг.

Стоит отметить, что супермаркеты предлагают уже фасованную ягоду от 125 до 500 грамм по различным ценам.

Цены на овощи и фрукты в Украине - последние новости

Цены в Украине на овощи, фрукты и ягоды в последнюю неделю июня изменились. При этом подорожал ранний картофель.

В то же время во фруктово-ягодном сегменте из-за низкого качества черешни, продавцы вынужденно снижали цены.

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