Южнокорейская группа воссоединилась и готова работать в полном составе.

K-pop-группа BTS официально подтвердила, что их долгожданное возвращение в полном составе состоится весной 2026 года.

Участники RM, Джин, Шуга, Джей-Хоуп, Чимин, Ви и Чонгук сделали это заявление во время 30-минутного прямого эфира на фанатской платформе WeVerse, который набрал более 7 миллионов просмотров. Это стало первым случаем с сентября 2022 года, когда все семь участников появились в трансляции вместе — тогда они объявили о паузе в деятельности группы и сосредоточении на сольных проектах, пишет The Independent.

"Мы планируем выпустить новый альбом группы следующей весной. Начиная с июля, мы все соберёмся и начнём подготовку. Поскольку это альбом в полном составе, в нём отразятся мысли каждого. Мы подходим к этому как к возвращению к истокам. Мы также планируем мировое турне в поддержку нового альбома. Мы посетим разные уголки мира, так что, пожалуйста, ждите нас", — заявил лидер RM.

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Это будет первый альбом группы с момента выхода сборника "Proof" в 2022 году и студийного альбома "Be" в 2020-м. Последнее выступление BTS в полном составе состоялось в октябре 2022 года на концерте в Пусане, после чего лейбл BigHit Music объявил, что все семь участников пройдут обязательную военную службу.

Что известно о военной службе в Корее в контексте BTS

В Южной Корее все трудоспособные мужчины в возрасте от 18 до 28 лет обязаны проходить 18-месячную военную службу. Однако законом предусмотрены исключения для людей с выдающимися достижениями в области спорта или классического искусства.

В 2019 году некоторые депутаты предложили освободить BTS от службы, утверждая, что группа внесла значительный вклад в экономику страны и её международный имидж. В 2020 году закон был изменён, чтобы позволить мировым звёздам K-pop отложить службу до 30 лет, что вызвало споры о необходимости расширить его действие и на популярных артистов вроде BTS.

Джин, старший участник группы и первый, кто ушёл в армию, был демобилизован в июне 2024 года, а Джей-Хоуп — в октябре того же года.

В июне 2025 года военную службу завершили оставшиеся участники: RM и Ви — 10 июня, Чимин и Чонгук — 11 июня, а Шуга завершил альтернативную службу 21 июня. С 2022 года каждый из участников сосредоточился на сольной карьере, как до, так и после службы в армии. Джин, выпустивший два сольных альбома — Happy (ноябрь 2024) и Echo (май 2025), — в июне начал сольный тур по Азии, Северной Америке и Европе.

Участники группы рассказали, что, возможно, будут присоединяться к Джину во время его тура, чтобы параллельно начать работу над новым альбомом и подготовку к мировому турне.

Ранее УНИАН сообщал, что популярная южнокорейская группа взяла музыкальную паузу. Это произошло в декабре 2021 года. "Этот период отдыха предоставит участникам BTS, которые неустанно посвящали себя своей деятельности, шанс получить новое вдохновение и зарядиться творческой энергией", – говорилось в заявлении лейбла группы Big Hit Music.

Однако уже через полгода, в июне 2022 года, было сообщено, что все участники коллектива решили уйти в "сольное плавание". "Я не могу работать над группой, а затем внезапно переключать внимание на свою собственную работу, как будто щелкнуть выключателем. Я понял, что мне нужно время для себя", - рассказал как-то RM.

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