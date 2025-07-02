Силы обороны пытаются не дать россиянам пересечь реку Янчекрак в этом селе.

Россияне активизировать штурмовые действия в селе Каменское Запорожской области с целью получить полный контроль над этим населенным пунктом, поскольку тогда им откроется путь на Запорожье. Об этом рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в интервью Радио Свобода.

"Этот поселок расположен по обе стороны реки Янчекрак на берегу бывшего Каховского водохранилища. Раньше там был построен мост через эту реку. И даже здесь происходила именно ротация международных экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Противник прекрасно понимал, что имея под своим контролем Каменское, он фактически держит путь на Запорожье. Поэтому сегодня он проводит немало штурмовых действий, пытаясь продвинуться в этом населенном пункте", - сообщил Волошин.

По его словам, перед тем, как проводить штурмовые действия, враг почти ежедневно наносил туда артиллерийские обстрелы, авиационные удары, поэтому населенный пункт уже фактически весь выжжен.

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"Эта правая сторона реки Янчекрак, которая считается украинской, там нет уцелевшего здания", - подчеркнул Волошин, добавив, что главное для Сил обороны на этом участке - не дать оккупантам пересечь реку.

Спикер Сил обороны юга объяснил, что оккупанты сейчас проводят диверсионно-разведывательные действия, пытаясь, в частности, воспользоваться камышовой зоной, которая образовалась там, где отошло Каховское водохранилище.

"Враг пытается ими воспользоваться, заходят диверсионные группы, пытаются закрепиться, но это им не удается", - подчеркнул Волошин.

Новости с фронта

Ранее УНИАН рассказывал, оккупировала ли Россия первое село в Днепропетровской области. Российские пропагандисты заявили о том, что их армия вошла в первое село на Днепропетровщине - Дачное. Для этого они даже прикрепили видео, на которых со своими флагами в каких-то блиндажах и возле каких-то домов. Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг эту информацию, отметив, что российские военные смогли сфотографироваться в Дачном с российской "триколорной тряпкой", но были ликвидированы.

The Independent писало, что Россия усиливает наступление сразу на двух фронтах в Украине перед осенью. В частности, россияне продвигаются в стратегически важном логистическом узле - городе Покровск, и бои уже приблизились к границе соседней Днепропетровской области. СМИ пишет, что, чтобы не дать Москве усилить позиции на востоке, украинские силы пытаются связать боем часть самых лучших и опытных российских войск в северо-восточной части Сумской области.

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