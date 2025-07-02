Некоторые сравнили певицу с восковой фигурой.

Известный российский шоумен и юморист Максим Галкин, который на днях в Ватикане заговорил на украинском языке, показал новое романтическое селфи со своей супругой, 76-летней певицей Аллой Пугачевой.

Редкий кадр Галкин опубликовал в своем Instagram, чем вызвал волну внимания и теплых откликов.

На снимке - пара в окружении зеленых деревьев, вероятно, в парке или лесу. Галкин, одетый в светлый вязаный кардиган и белую рубашку, улыбается в камеру. Он выглядит свежо и расслабленно. Рядом с ним - Пугачева, в черной одежде, с объемной прической и выразительным макияжем.

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В комментариях пользователи не скупились на комплименты: "Любим", "Дорогие, любимые, обожаемые! Счастья вам. Скучаем", "Боже какая красивая АБ". "Класс, вы прекрасны", "Алла просто красавица", "Наконец-то Аллочку увидели", "Какая Красота! Максим Александрович, спасибо за отражение любви в прекрасном фото!", "Алла уже моложе Максима", "Если это не любовь, то я не знаю, что любовь".

Но были и те, кто отметил, что Пугачева выглядит неестественно: "А с вами восковая фигура?".

Напомним, ранее Максим Галкин показал новые фото с 11-летней дочкой Лизой.

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