По словам Федора Вениславского, в любом случае к этому вопросу надо подходить очень рационально.

Народный депутат Украины Федор Вениславский (фракция "Слуга народа"), который является членом комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, заявил, что не видел законопроекта о запрете украинским мужчинам в возрасте от 25 лет получать профессионально-техническое образование.

Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос о том, реально ли инициатива таким образом лишить мужчин права на отсрочку от службы.

"Я не могу вам сказать сейчас. Честно сказать, я не видел соответствующего законопроекта, который бы ограничил такое право. Вообще любые ограничения на получение образования они будут сомнительно конституционными, потому что Конституция гарантирует право на образование", - подчеркнул Вениславский.

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Однако он отметил, что с начала полномасштабного вторжения возникла дилемма, потому что право на образование превратилось в возможность злоупотребления этим правом для того, чтобы получить право на отсрочку от военной службы.

"Особенно 2022-2023 год количество абитуриентов, соответственно студентов, в возрасте от 30 до 50+ резко увеличилось. Также резко увеличилось количество желающих получить последипломное образование - то есть аспирантуру, докторантуру, причем на коммерческой основе. Поэтому принимались соответствующие решения для того, чтобы не было возможности для злоупотреблений. Профессионально-техническое образование - это также один из уровней образования, который предусматривает право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Поэтому здесь надо подходить очень рационально для того, чтобы с одной стороны не ограничить право на образование, а с другой - не позволить злоупотреблений", - прокомментировал он.

Как отметил нардеп, и количество аспирантов, и количество студентов с началом войны достаточно возросло, а значит, соответственно, те "предохранители", которые сделали бы невозможным злоупотребление, они должны быть.

"Но я еще раз подчеркну, что не видел соответствующих законодательных изменений. Поэтому мне сложно комментировать", - подытожил Вениславский.

Образование для мужчин после 25 лет - что известно

Как сообщал УНИАН, по нынешнему законодательству не призывают мужчин, которые получают первое последовательное высшее образование на дневной форме, и при этом не являются военнообязанными, то есть не заканчивали военную кафедру и не проходили службу в армии.

Однако, с 2025 года поступление в аспирантуру будет сопровождаться дополнительным экзаменом. Этот экзамен вводится на фоне беспрецедентного всплеска набора 2023 года, когда желающих учиться на аспирантуре, преимущественно мужчин, вдруг стало в разы больше.

Заместитель министра образования Михаил Винницкий объяснил, что сейчас появилась потребность в определенной проверке, что люди действительно являются аспирантами, что они проходят образовательную составляющую в аспирантуре, что они пишут статьи, продолжают работать над своей диссертацией, проводят исследования.

Сейчас возраст студента не имеет значения в вопросе обучения-мобилизации. Но в апреле в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №13193, который должен предотвратить злоупотребления в этом вопросе. Им предлагается, что мобилизация студентов будет возможна для мужчин старше 25 лет - они потеряют отсрочку. Пока закон не принят и дата его рассмотрения неизвестна.

На днях отдельные СМИ распространили информацию, что правительство планирует запретить получение профессионально-технического образования мужчинами в возрасте от 25 лет, если они уже имеют высшее образование. Отмечалось, что это связано с тем, что значительное количество мужчин используют обучение в ПТУ как способ избежать мобилизации, поступая на обучение по достижении 25 лет, когда теряется право на отсрочку от призыва.

Сейчас мужчины в возрасте от 25 лет, которые учатся в профтехучилищах, имеют право на отсрочку от мобилизации, однако законопроект предлагает ограничить это право.

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