Это связано с окончанием срока его пребывания в должности.

Кабинет министров Украины уволил Тараса Кременя с должности Уполномоченного по защите государственного языка. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук в Telegram.

Он отмечает, что это решение принято в связи с завершением срока пребывания его в должности. Решением правительства предусмотрено уволить Тараса Кременя с должности Уполномоченного по защите государственного языка "с 08.07.2025 в связи с окончанием срока назначения на должность".

Деятельность Тараса Кременя - что известно

Как известно, с 8 июля 2020 года решением правительства Украины Тарас Креминь был утвержден Уполномоченным по защите государственного языка, то есть языковым омбудсменом. В соответствии с законодательством, срок пребывания на этой должности - 5 лет.

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Как сообщал УНИАН, Креминь заявлял, что с 28 апреля в школах Украины начались проверки общения на украинском языке. По его словам, украинский язык должен звучать не только на уроках, а на переменах, на родительских собраниях, в библиотеке, спортзале и бомбоубежище.

В конце июня Креминь прокомментировал скандальное выступление Андрея Данилко, который известен по сценическому образу Верки Сердючки, который долгое время обсуждали украинцы. Концерт состоялся в столице Украины и там артист пел свои русскоязычные песни, а это вызвало возмущение среди звезд и подписчиков. На певца подавали жалобу к уполномоченному по защите государственного языка.

Тарас Креминь отметил, что Данилко не получит наказания, ведь это не противоречит действующему законодательству. Он добавил, что до 2021 года эта сфера не была охвачена языковым законом и значительное количество исполнителей гастролировали за рубежом, исполняли песни на русском, и нас воспринимали как народ, который, очевидно, имеет слабое языковое сознание.

По его словам, потом закон заработал, но процесс, так сказать "самоукраинизации" начался в полную силу после полномасштабного вторжения. Креминь сказал, что после начала полномасштабного вторжения Данилко постоянно помогает военным, однако иметь русскоязычные песни в репертуаре ему не запрещается.

Потому что, согласно законодательству, языком проведения культурно-художественных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык, но это положение не распространяются на применение языков во время исполнения и/или воспроизведения песен, других музыкальных произведений с текстом, фонограмм.

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