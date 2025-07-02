Сейчас в компании Метинвест открыто около 4 тысяч вакансий, и это серьезный вызов для бизнеса. Чтобы преодолеть дефицит персонала, работников переучивают для работы по нескольким специальностям, активно привлекают женщин к профессиям, которые ранее считались сугубо мужскими, и разработали комплексную программу реинтеграции ветеранов, которая предусматривает помощь по всем необходимым направлениям. Об этом рассказала представитель Группы Метинвест Зоя Гейнце на конференции "Кадры решают: новая архитектура экономики восстановления", которую организовал аналитический центр We Build Ukraine.

По ее словам, с 2014 года через Силы обороны Украины прошли почти 11 тысяч сотрудников Метинвеста. Сейчас в армии служит примерно 8 тысяч работников, а тысяча человек уже вернулись к работе на предприятия. Для них компания разработала целостную систему адаптации: на ее реализацию в прошлом году было направлено $250 тысяч, а в этом году финансирование увеличили до $550 тысяч.

Система реинтеграции ветеранов включает психологическую и физическую поддержку, помощь с восстановлением после ранений. В частности, примерно 140 военнослужащих и гражданских уже прошли протезирование и восстановление. А в Запорожье и Кривом Роге действует программа реабилитации через плавание "Свободные волны" от олимпийца Дениса Силантьева.

Видео дня

Для ветеранов, которые не могут вернуться на предыдущую должность, предусмотрена возможность пройти переквалификацию или получить образование в университете Метинвест Политехника. Сейчас там обучаются 26 ветеранов, в том числе защитники Мариуполя в рамках проекта "Сердце Азовстали".

- Кроме работы с ветеранами, мы параллельно работаем с коллективами. Ведь не ветераны должны адаптироваться к обществу, а общество - к ветеранам, - подчеркнула Зоя Гейнце.

В частности, программу "Лидерство во время войны" прошли более 1100 руководителей, а программу "Герои рядом" - более 12,5 тысяч работников. Видеокурс по общению с ветеранами, созданный с военным психологом Еленой Никольской, просмотрели более 16 тысяч сотрудников компании.

Как известно, Метинвест Рината Ахметова является рекордсменом среди частных компаний по трудоустройству ветеранов в Украине. В сотрудничестве с проектом "Сердце Азовстали", компания в этом году начала новую программу по физическому и психологическому восстановлению защитников - "Ветеранский кемпинг". В рамках программы в этом году запланировано восстановление для трех групп, по 12 ветеранов в каждой. Продолжительность смен - 10 дней. На реабилитацию сотрудников, которые после службы в армии вернулись к работе на предприятиях, компания направит более 1,6 млн грн.