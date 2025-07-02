Решение США приостановить поставки зенитных ракет существенно повлияет на способность Украины противостоять российским ракетным и дроновым атакам. Об этом сообщает Financial Times.
Автор публикации отмечает, что решение Вашингтона появилось буквально через три дня после крупнейшего ракетно-дронового удара россиян по Украине за все время войны и в целом на фоне эскалации последних месяцев.
"Мы рассчитывали на многие из этих систем, как нам и обещали. Это существенно влияет на наше планирование", - сказал изданию на условиях анонимности украинский военный чиновник. Он предупредил, что американцы поставили под угрозу гражданскую инфраструктуру Украины.
По словам чиновников, решение Пентагона приостанавливает передачу Украине:
- десятков зенитных ракет PAC-3 для систем Patriot;
- десятков переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger;
- неназванное количество высокоточных артиллерийских снарядов;
- более 100 многоцелевых ракет Hellfire и противовоздушных ракет AIM, предназначенных для использования наземными зенитно-ракетными комплексами NASAMS и истребителями F-16;
- противотанковых гранатометов AT4;
- около 250 реактивных снарядов GMLRS, которые запускаются установками HIMARS и M270 MLRS.
В Пентагоне официально не подтверждали список оружия, которое прекратили поставлять Украине.
США остановили поставки ключевого оружия
Как писал УНИАН, накануне западные СМИ сообщили о решении Пентагона приостановить поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных артиллерийских боеприпасов Украине. Речь идет о новом оружии, производство которого было профинансировано еще во времена Байдена именно в рамках уже согласованной военной помощи Украине. Теперь с заводов его будут отправлять на склады армии США, а не в Украину.
В Министерстве обороны Украины говорят, что до сих пор не получили никаких официальных сообщений об остановке американской помощи. Сейчас украинское ведомство пытается выяснить этот вопрос у своих американских коллег.