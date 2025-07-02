Остановка помощи произошла на фоне значительного усиления российских воздушных атак.

Решение США приостановить поставки зенитных ракет существенно повлияет на способность Украины противостоять российским ракетным и дроновым атакам. Об этом сообщает Financial Times.

Автор публикации отмечает, что решение Вашингтона появилось буквально через три дня после крупнейшего ракетно-дронового удара россиян по Украине за все время войны и в целом на фоне эскалации последних месяцев.

"Мы рассчитывали на многие из этих систем, как нам и обещали. Это существенно влияет на наше планирование", - сказал изданию на условиях анонимности украинский военный чиновник. Он предупредил, что американцы поставили под угрозу гражданскую инфраструктуру Украины.

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По словам чиновников, решение Пентагона приостанавливает передачу Украине:

десятков зенитных ракет PAC-3 для систем Patriot;

десятков переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger;

неназванное количество высокоточных артиллерийских снарядов;

более 100 многоцелевых ракет Hellfire и противовоздушных ракет AIM, предназначенных для использования наземными зенитно-ракетными комплексами NASAMS и истребителями F-16;

противотанковых гранатометов AT4;

около 250 реактивных снарядов GMLRS, которые запускаются установками HIMARS и M270 MLRS.

В Пентагоне официально не подтверждали список оружия, которое прекратили поставлять Украине.

США остановили поставки ключевого оружия

Как писал УНИАН, накануне западные СМИ сообщили о решении Пентагона приостановить поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных артиллерийских боеприпасов Украине. Речь идет о новом оружии, производство которого было профинансировано еще во времена Байдена именно в рамках уже согласованной военной помощи Украине. Теперь с заводов его будут отправлять на склады армии США, а не в Украину.

В Министерстве обороны Украины говорят, что до сих пор не получили никаких официальных сообщений об остановке американской помощи. Сейчас украинское ведомство пытается выяснить этот вопрос у своих американских коллег.

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