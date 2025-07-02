CBAM уже на пороге, правительство должно срочно презентовать свои решения, считает эксперт.

Украинская промышленность не сможет вовремя адаптироваться к введению углеродной пошлины ЕС (CBAM), которая вступит в силу

уже с 2026 года. Об этом заявил Геннадий Рябцев, эксперт по энергетическим вопросам, директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея".

"Нет, не успеем, безусловно. И это подчеркивают все участники рынка и требуют от правительства поставить этот вопрос в рамках наших переговоров с Европейской комиссией и с Европейским союзом в целом", - отметил Рябцев в телеэфире.

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По словам эксперта, украинские профильные ассоциации уже направили соответствующие обращения в европейские институции. У представителей украинской власти есть понимание масштабов проблемы, однако, по мнению Рябцева, этого недостаточно.

"Единственное, что это понимание, оно должно быть отражено в тех или иных действиях, то есть не только министр должен соглашаться, кивать головой, но и готовить определенные решения, и презентовать эти решения или проекты этих решений во время наших переговоров, которые сейчас очень активно ведутся Офисом вице-премьера по европейской интеграции", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, CBAM - это механизм пограничной углеродной корректировки, предусматривающий введение пошлины на импорт в ЕС продукции с высоким углеродным следом. Его внедрение запланировано с 1 января 2026 года.

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