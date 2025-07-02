В четверг, 3 июля, температура в Киеве существенно повысится. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров покажут +18°, а в течение дня воздух прогреется до +29°. Это почти на 5 градусов выше, чем в предыдущий день. Ожидается ясная и безоблачная погода с большим количеством солнца и без осадков.
Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, 748-750 миллиметров ртутного столба.
Погода 3 июля
Во Львове в среду будет ясно. Ночью +13°, днем +32°.
В Луцке будет ясно, ночью +14°, днем +32°.
В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +14°, днем +32°.
В Тернополе 3 июля ночью будет +15°, днем +33°, ясно.
В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +15°, днем +30°.
В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +12°, днем +34°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +34°, ясно.
В Черновцах в среду - ясно, ночью +15°, днем +31°.
В Виннице завтра будет +15°...+30°, ясно.
В Житомире в среду ночью будет +16°, днем +29°, практически безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+28°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет ночью +17°, днем +28°, небольшая облачность.
В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +29°, небольшая облачность.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +13°...+25°.
В Одессе 3 июля - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +29°.
В Херсоне в среду ночью будет +15°, днем +30°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +33°.
В Запорожье температура ночью +14°, днем +25°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +25°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +24°.
В Днепре температура ночью будет +13°, днем +25°, небольшая облачность.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +15°...+25°.
В Краматорске завтра будет переменная облачность, возможен дождь, температура ночью +12°, днем +24°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +24°, возможен небольшой дождь.