Православный праздник сегодня в народе прозвали Маков день и относятся к нему с опаской.

3 июля православные чтят память святителя Анатолия, патриарха Константинопольского. Какие запреты и обычаи соблюдают в этот день, что сулит погода и какой праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю - все самое важное читайте в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

3 июля (в старом календаре это 16 июля) православные вспоминают святителя Анатолия, патриарха Константинопольского.

Святитель Анатолий был уроженцем Александрии и жил в IV веке. В диаконы его рукоположил святой Кирилл Александрийский, а сам Анатолий посвятил жизнь служению Церкви.

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В те времена в Византийской империи начала ходить новая ересь: некто Евтихий утверждал, что Божественная природа Христа полностью поглотила человеческую, и этим самым искажал учение о спасении людей. Интересно, что эту ересь поддержали духовенство, знать и даже император, в результате чего сместили с должности тогдашнего патриарха Флавиана.

Новым патриархом Константинопольским решили сделать Анатолия, но он не поддержал ересь, а начал восстанавливать чистоту вероучения. Анатолий созвал Четвертый Вселенский Собор в Халкидоне и там утвердили догмат о двух естествах Христа - божественном и человеческом, которые нераздельны.

Патриарх Анатолий в течение всей жизни преданно служил Церкви, возводил новые храмы и способствовал перенесению мощей христианских мучеников в Константинополь. Также он первым в истории лично венчал на царство нового византийского императора Льва I Макеллу.

Какой сегодня православный праздник отмечают еще и кого почитают:

мученика Якинфа;

мучеников Диомида, Евлампия, Аскипиодота, мученицу Голиндуху;

преподобных Анатолиев, затворников Киево-Печерских;

мучеников Мокия и Марка;

преподобного Александра, основателя обители "Невсыпущих".

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 3 июля в юлианском календаре чтят священномученика Мефодия, епископа Патарского.

О чем помолиться святым дня, что можно и чего нельзя делать сегодня

В молитвах 3 июля обращаются к святым Анатолиям - они считаются покровителями всех, кто носит это имя, также им принято молиться о здоровье и просить Божьей помощи.

В народе день получил название Маков - скорее всего, так его назвали в честь мучеников Мокия и Марка. Обычаи и приметы даты также связаны с этим растением. К примеру, в старину было принято 3 июля освящать зерна мака - верили, что он оберегает от нечистой силы, "усыпляет" ее, и приносит благополучие. Такой освященный мак хранили дома, а также посыпали им порог дома, чтобы защитить его от зла и нечисти. В Маков день традиционно идут на сенокос.

В то же время в народе Маков день с давних времен считался крайне несчастливым и даже опасным. Сегодня не стоит начинать никаких важных дел, планировать будущее - планы не сбудутся. Не следует сажать что-либо на огороде или в саду - посевы плохо приживутся и засохнут. Деньги в долг давать тоже не рекомендуется.

Церковь напоминает, что нужно избегать ругани, ссор, злобы, клеветы, жадности и уныния. Нельзя отказывать в помощи тому, кто в ней нуждается.

Приметы 3 июля - о чем говорит природа

По приметам в этот день судят о погоде:

летают стаи комаров и мошек - впереди будет жаркая неделя;

пауки активно плетут паутину - к погожей погоде;

вода в колодцах убывает - будет сильная жара.

По количеству зерен в маке определяют также, каким будет урожай: если семян много - год обещает быть урожайным. А если уродилось много щавеля - к теплой зиме.

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