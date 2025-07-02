3 июля православные чтят память святителя Анатолия, патриарха Константинопольского. Какие запреты и обычаи соблюдают в этот день, что сулит погода и какой праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю - все самое важное читайте в материале.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине
- О чем помолиться святым дня, что можно и чего нельзя делать сегодня
- Приметы 3 июля - о чем говорит природа
Какой сегодня церковный праздник в Украине
3 июля (в старом календаре это 16 июля) православные вспоминают святителя Анатолия, патриарха Константинопольского.
Святитель Анатолий был уроженцем Александрии и жил в IV веке. В диаконы его рукоположил святой Кирилл Александрийский, а сам Анатолий посвятил жизнь служению Церкви.
В те времена в Византийской империи начала ходить новая ересь: некто Евтихий утверждал, что Божественная природа Христа полностью поглотила человеческую, и этим самым искажал учение о спасении людей. Интересно, что эту ересь поддержали духовенство, знать и даже император, в результате чего сместили с должности тогдашнего патриарха Флавиана.
Новым патриархом Константинопольским решили сделать Анатолия, но он не поддержал ересь, а начал восстанавливать чистоту вероучения. Анатолий созвал Четвертый Вселенский Собор в Халкидоне и там утвердили догмат о двух естествах Христа - божественном и человеческом, которые нераздельны.
Патриарх Анатолий в течение всей жизни преданно служил Церкви, возводил новые храмы и способствовал перенесению мощей христианских мучеников в Константинополь. Также он первым в истории лично венчал на царство нового византийского императора Льва I Макеллу.
Какой сегодня православный праздник отмечают еще и кого почитают:
- мученика Якинфа;
- мучеников Диомида, Евлампия, Аскипиодота, мученицу Голиндуху;
- преподобных Анатолиев, затворников Киево-Печерских;
- мучеников Мокия и Марка;
- преподобного Александра, основателя обители "Невсыпущих".
Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 3 июля в юлианском календаре чтят священномученика Мефодия, епископа Патарского.
О чем помолиться святым дня, что можно и чего нельзя делать сегодня
В молитвах 3 июля обращаются к святым Анатолиям - они считаются покровителями всех, кто носит это имя, также им принято молиться о здоровье и просить Божьей помощи.
В народе день получил название Маков - скорее всего, так его назвали в честь мучеников Мокия и Марка. Обычаи и приметы даты также связаны с этим растением. К примеру, в старину было принято 3 июля освящать зерна мака - верили, что он оберегает от нечистой силы, "усыпляет" ее, и приносит благополучие. Такой освященный мак хранили дома, а также посыпали им порог дома, чтобы защитить его от зла и нечисти. В Маков день традиционно идут на сенокос.
В то же время в народе Маков день с давних времен считался крайне несчастливым и даже опасным. Сегодня не стоит начинать никаких важных дел, планировать будущее - планы не сбудутся. Не следует сажать что-либо на огороде или в саду - посевы плохо приживутся и засохнут. Деньги в долг давать тоже не рекомендуется.
Церковь напоминает, что нужно избегать ругани, ссор, злобы, клеветы, жадности и уныния. Нельзя отказывать в помощи тому, кто в ней нуждается.
Приметы 3 июля - о чем говорит природа
По приметам в этот день судят о погоде:
- летают стаи комаров и мошек - впереди будет жаркая неделя;
- пауки активно плетут паутину - к погожей погоде;
- вода в колодцах убывает - будет сильная жара.
По количеству зерен в маке определяют также, каким будет урожай: если семян много - год обещает быть урожайным. А если уродилось много щавеля - к теплой зиме.