В советские времена это необычное здание превратили в ресторан и базу отдыха.

В Украине, к сожалению, много заброшенных мест, которые одновременно пугают и манят туристов. Среди них – костел в глухом небольшом селе Майдан во Львовской области.

Расположенное примерно в 12 километрах от курортного поселка Сходница в Дрогобычском районе, когда-то, еще до советских времен, это село было довольно развито. В начале 19 века в Майдане построили плавильню металла – одну из древнейших в Восточной Галичине, что также стимулировало производство металлических изделий на его территории.

В первой половине 20 века, в период между Первой и Второй мировыми войнами, в селе проживала многочисленная польская община, влиятельным членом которой был инженер Казимир Вилимовский. Он переехал сюда, чтобы руководить железной дорогой "Верхнее Синевидное – Майдан", по которой перевозили древесину.

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Возле своей виллы он решил построить костел, а профинансировали все это за счет железной дороги и местной польской общины.

Строительство было завершено в 1938 году, однако костел так и не был использован по назначению ни разу, потому что пришли большевики и разрушительная война. Его даже не успели освятить, поэтому в документах Римско-католической церкви он называется "бывший костел без титула".

После войны здание в течение длительного времени стояло заброшенным, пока не попало в руки советской "УкрЗападПроектРеставрации". В 1980-х годах здесь обустроили три этажа, где сначала сделали ресторан и актовый зал, а потом там еще появились комнаты отдыха.

При этом крест на башне здания заменили на флюгер с датой "1986".

В целом все было выполнено с размахом – помпезно, с росписями позолотой на стенах и потолке, пестрыми обоями и деревянной резьбой.

Однако во времена независимости Украины здание пришло в окончательный упадок – то, что не разрушила советская власть, добили местные украинские чиновники. В течение многих лет бывший костел стоит заброшенный, в нем не проводятся никакие реставрационные работы, да и даже просто законсервировать его не удосужились.

Сейчас здание еще более-менее прилично выглядит снаружи, но внутри него все очень печально – ободранные обои, следы от затекания воды, кучи мусора и остатки костра, оставленные сомнительными личностями, которые в него периодически пробираются.

Очевидно, не стоит надеяться, что власть любого уровня спасет это очень интересное здание с историей, особенно в условиях полномасштабной войны. Единственный шанс – деньги меценатов, причем, возможно, куда больше в восстановлении были бы заинтересованы поляки.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал о небанальных местах для отпуска в Украинских Карпатах для всей семьи.

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