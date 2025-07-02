Приостановление поставок ракет PAC-3 к ЗРК Patriot является особенно угрожающим, поскольку они единственные могут перехватывать российскую баллистику.

Запасов ракет для отражения российских воздушных атак Украине хватит до конца лета, после чего ситуация может стать критической. Так считает немецкий политолог, профессор международной политики в Мюнхенском университете Карло Масала. Его мнение приводит BILD.

Как известно, что Белый дом приостановил поставки Украине зенитных ракет PAC3 Patriot, 155-мм артиллерийских боеприпасов, боеприпасов GMLRS, зенитных ракет Stinger, ракет AIM-7 и ракет Hellfire.

При этом остановку поставок ракет PAC-3 издание называет "особенно драматичной", поскольку сейчас это единственные ракеты, с помощью которых могут быть перехвачены российские баллистические ракеты.

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Отсутствие боеприпасов GMLRS также является угрожающим, говорится в материале, ведь без этих высокоточных управляемых ракет украинские реактивные системы залпового огня HIMARS вскоре станут практически ненужными.

Сильно бьет по Киеву и приостановление поставок ракет класса "воздух-воздух" AIM-7, предназначенных для истребителей F-16. Без них Украина, пишет BILD, потеряет ключевое средство борьбы с российскими "шахедами", которые ежедневно терроризируют ее гражданские цели.

Масала предупредил, что запасов этих ракет Украине хватит до конца лета, "после чего ситуация станет критической":

"Может возникнуть критическая брешь, пока Европа не попытается как-то ее заполнить".

Тем временем эксперт инициативы Zeitenwende на Мюнхенской конференции по безопасности, бывший руководитель исполнительного аппарата Министерства обороны Германии Нико Ланге раскритиковал европейские страны, которые напрасно надеялись, что президент США Дональд Трамп продолжит военную поддержку Украины.

По его словам, европейцы "думали, что если они будут просто очень дружественными к Трампу, то военная помощь продолжится, но Трамп никогда не имел таких планов". Ланге подчеркнул, что глава Белого дома говорил это с первого дня, "но европейцы не хотели верить".

США приостанавливают поставки оружия Украине

Как писал ранее УНИАН, США остановили поставки ключевого оружия Украине. Издание The Wall Street Journal сообщило, что это решение отражает ослабление приверженности Белого дома оказанию помощи Киеву в его защите от РФ. Тем временем представители администрации США подчеркнули необходимость больше сосредоточиться на угрозах со стороны Китая и, что более актуально, на военных потребностях на Ближнем Востоке.

МИД Украины вызвал временного поверенного США Джона Гинкеля в связи с задержкой поставок оружия. Заместитель министра Марьяна Беца с разговоре с ним подчеркнула критическую важность продолжения поставок уже выделенных оборонных пакетов, акцентировав на укреплении ПВО Украины. Также чиновница напомнила, что Россия не только отвергает полное и безусловное прекращение огня, но и продолжает усиливать воздушный террор против украинских городов и атаки на поле боя.

Между тем советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил сомнение в том, что США могут отказаться поставлять Украине средства для защиты гражданского населения от российских массированных атак ракетами и дронами. Он заверил, что "поставки продолжаются", мол, "это выглядело бы антигуманно - перестать поставлять противоракеты, особенно для систем Patriot, которые совершенно явно масштабно защищают гражданское население в Украине".

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