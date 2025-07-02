Кроме того, компания столкнулась с трудностями в производстве.

Apple заморозила работу над складной версией iPad. По данным DigiTimes, компания столкнулась с рядом технических и производственных трудностей. Если проект и вернётся в разработку, то не раньше, чем через несколько лет.

Среди главных препятствий - сложность в производстве гибких дисплеев, высокая стоимость комплектующих и невозможность полностью скрыть складку на экране.

Для Apple, которая делает ставку на безупречный дизайн, такие изъяны - серьёзный компромисс. Как отметил аналитик Росс Янг, сгибаемый экран потребует утолщённого защитного стекла с химической обработкой, что дополнительно повысит стоимость.

Видео дня

С экономической точки зрения идея тоже вызывает сомнения. Несмотря на то что Apple лидирует на рынке планшетов, спрос на них остаётся стабильным, но не растущим. Пользователи редко обновляют планшеты, а значительный ценник на складную модель мог бы лишь усилить скепсис.

В то же время сообщается, что складной iPhone с титановым корпусом, соотношением сторон 14:10 и 48-мегапиксельными камерами уже находится на этапе раннего прототипа.

Ранее мы рассказывали, что новый Apple iPad Pro может выйти сильно раньше ожидаемого. Новые флагманские планшеты первыми получат 3 нм систему-на-чипе Apple M5.

Вас также могут заинтересовать новости: