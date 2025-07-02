Россия продолжает увеличивать свой производственный потенциал.

На вопрос о том, сколько у Украины осталось ракет ПВО и есть ли у нас с ними проблема, никто не ответит, ибо это информация секретна. Однако в контексте "большой противовоздушной обороны" и текущей борьбы с "Шахедами" Украина находится в серьезной зависимости от западных партнеров, заявил в комментарии УНИАН специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиэлектронной разведки Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш".

"РФ наращивает производство "Шахедов", они нашли относительно дешевое и эффективное оружие против нас. И нашли эффективную тактику прорыва ПВО методом массированных атак на города. И они будут масштабироваться дальше. По моей информации, они строят еще один завод", - заявил он.

Также "Флэш" подчеркнул, что остается открытым вопрос того, с какой скоростью оккупанты смогут нарастить производство ударных дронов. Ведь, чтобы увеличить его в 5 раз, им понадобилось чуть больше года.

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"Поэтому я не удивлюсь, если через год мы увидим атаку в 700-800 БПЛА за одну ночь. Это тот тренд, который есть сейчас. Они смогли запустить второе производство в Ижевске и запустить мощности в Алабуге. И ГУР говорит, что они увеличили производство в пять раз, я бы сказал, что в семь раз. И ничего не мешает им масштабироваться дальше", - подчеркнул Бескрестнов.

Касаемо того, стоит ли ожидать новых российских ударов по нашей энергосистеме этой осенью, "Флэш" заявил, что да. Ведь россияне понимают, что наша критическая инфраструктура – это "болезненная тема". А сейчас они не бьют по энергетике, потому что "смысла летом в этом нет".

Другие новости о применении Россией "Шахедов"

Ранее УНИАН сообщал, что руководитель ГУР МО Кирилл Буданов не видит возможностей для оккупантов в ежедневном применении "Шахедов" в количестве 400-500 единиц.

В свою очередь, авиационный эксперт Константин Криволап оценил варианты, которые разрабатывает Украина для противодействия "Шахедам". "Я так насчитываю где-то шесть-восемь различных разработок", - отметил он.

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