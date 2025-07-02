Актер вспомнил, что их в итоге объединило.

Арнольд Шварценеггер признался, что испытывал взаимную неприязнь к Сильвестру Сталлоне, когда оба только начинали карьеру в 80-х годах. Ссора знаменитого дуэта утихла к 2000-м годам, передают Fox News со ссылкой на заявление актера в эфире шоу Энди Коэна на Sirius XM Radio Andy.

"Мы ненавидели друг друга. Мы словно нападали друг на друга, делали гадости и говорили гадости, всякую глупость", - рассказал Шварценеггер.

Отношения Сталлоне и Шварценеггера улучшились перед совместной работой над фильмом 2013 года "План побега" после их крупного бизнес-проекта.

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"Внезапно я начал сотрудничать с Робертом Эрлом и Кит Паришем, чтобы создать франшизу Planet Hollywood - эти рестораны. Потом мне позвонил мой адвокат, который был также адвокатом Слая. Он спросил: "Арнольд, есть ли для Слая место в Planet Hollywood?" - вспомнил Шварценеггер.

Подумав, он признал, что это была "на самом деле хорошая идея, которая могла бы из объединить.

Сеть ресторанов Planet Hollywood была поддержана и другими инвесторами. Первый ресторан открылся в Нью-Йорке в 1991 году.

"К Planet Hollywood присоединились Брюс Уиллис, Вупи Голдберг, Чак Норрис… Это был по-настоящему международный состав", - добавил актер.

Сталлоне рассказал свою версию конфликта в документальном фильме "TMZ Presents: Arnold & Sly: Rivals, Friends", вышедшем в 2024 году. Он вспомнил, что, когда Шварценеггер появился в Голливуде, это было для него настоящим вызовом:

"Наконец-то что-то, что меня мотивирует. Потому что он - конкуренция, угроза, как хотите назвать. Как только я его увидел, это было как столкновение двух альф".

Шварценеггер также с этим согласился: "Без сомнения, он очень помог моей карьере, потому что у меня появился кто-то, кого можно было догонять".

Напомним, ранее Арнольд Шварценеггер признался, за какой фильм получил самый большой гонорар.

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