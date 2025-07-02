Песков заявил, что если Украине меньше будут поставлять оружия - быстрее закончится война.

В Кремле заявили, что якобы приостановка поставок американского вооружения Украине приблизит окончание войны.

Об этом сказал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Его заявление цитируют российские СМИ.

Песков, в частности, предположил, что причиной решения Соединенных Штатов приостановить поставки боеприпасов для Украины стали "пустые склады".

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"Насколько мы понимаем, причиной этого решения были пустые склады, нехватка этого вооружения на складах. В любом случае чем меньше оружия поставляется Украине - тем ближе окончание "специальной военной операции"", - отметил Песков.

Приостановление Соединенными Штатами военной поддержки Украины

Как сообщал ранее УНИАН, США остановили поставки ключевого оружия Украине. Издание The Wall Street Journal сообщило, что решение о прекращении поставок оружия, предназначенного для Украины, отражает ослабление приверженности Белого дома оказанию помощи Киеву в его защите от РФ. Вместо этого представители администрации США подчеркнули необходимость больше сосредоточиться на угрозах со стороны Китая и, что более актуально, на военных потребностях на Ближнем Востоке.

МИД Украины вызвало временного поверенного США Джона Гинкеля из-за задержки поставок оружия. Заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца в разговоре с ним подчеркнула критическую важность продолжения поставок уже выделенных оборонных пакетов, с особым акцентом на укрепление противовоздушной обороны Украины. Также чиновница напомнила, что Россия не только отвергает полное и безусловное прекращение огня, но и продолжает усиливать воздушный террор против украинских городов и атаки на поле боя.

Между тем советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил сомнение в том, что США могут отказаться поставлять Украине средства для защиты гражданского населения от российских массированных атак ракетами и дронами. Он заверил, что "поставки продолжаются", мол, "это выглядело бы антигуманно - перестать поставлять противоракеты, особенно для систем Patriot, которые совершенно явно масштабно защищают гражданское население в Украине".

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